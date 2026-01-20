愛知県豊田市で女性が殺害され自宅が放火された事件で、犯人はアパートの配管をよじ登り、ベランダから侵入した疑いがあることが分かりました。

【写真を見る】玄関は施錠され部屋の鍵は室内に… 女性殺人･放火事件 犯人はアパートの配管よじ登りベランダから侵入か 逃走する際も配管伝って逃げた疑い 愛知･豊田市

1月17日、豊田市東新町のアパートで火事があり、ここに住む会社員の小川晃子さん（42）が首を絞められて殺害されているのが見つかりました。警察は殺人放火事件として捜査しています。

（下和田歩記者）

「被害者の部屋のベランダとつながる排水管には、こすれたような跡や傷が多くついていることが見て取れます」

アパートの配管を入念に調べる捜査員。犯人はここをよじ登り、3階のベランダから室内に侵入した疑いがあることが捜査関係者への取材で分かりました。

玄関は施錠され部屋の鍵は室内に

火事の通報で消防隊が駆け付けた際ベランダの窓ガラスは割れていて、警察は犯人が割った可能性があるとみています。

また、玄関は施錠されていて部屋の鍵が室内に残されていたことから、逃走する際もベランダから配管を伝って逃げた疑いがあるということです。

小川さんの遺体が見つかる2日前には、知人男性が「開けろ」と大声を上げ部屋のドアをたたく騒動があり、警察が事件との関連を調べています。