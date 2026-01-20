英2部ブリストル・シティ平河悠が、英2部ハル・シティへ期限付き移籍

イングランド2部ブリストル・シティのMF平河悠は今季終了までの期限付き移籍でイングランド2部ハル・シティへ加入することが決まった。

25歳のウインガーは「もっとやれるはず」と期待を集めている。

平河は2024年7月に町田ゼルビアから期限付き移籍でブリストル・シティへ加入。昨年2月に完全移籍へと移行した。昨季はリーグ戦36試合に出場して2ゴール2アシストを記録したが、先発の機会は半数以下の17試合。今季も24試合に出場（1ゴール2アシスト）しているが、先発は3試合と出番は限定的だった。

出場機会を求めて移籍先に選んだのはハル・シティ。現在ブリストル・シティが9位なのに対し、ハルは1試合消化が少ないなかで昇格プレーオフ圏内の5位。同カテゴリの上位クラブへの移籍となる。

ハル・シティを率いるセルゲイ・ヤキロビッチ監督は「彼は右ウイング、右ウイングバック、そして左サイドと複数のポジションでプレーできる」と複数ポジションでプレー可能な平河の能力を高く評価し、「我々に欠けているオプションであるため、彼が来てくれるのは良いことだ」と獲得を喜んだ。

平河の移籍決定にSNSでは現地のファンから「グッドラック」「彼の幸運を願ってるよ」「謙虚にハードワークする男だ」「ついにハルも日本人のマーケットに手を出した」といった声、さらに日本のファンからも「がんばれ」「もっともっとやれるはず」「まじで嬉しい」といった声が寄せられるなど反響を呼んでいた。（FOOTBALL ZONE編集部）