こんにちは！みなさん！

1月のコラムをお届けします！

2026年、あけましておめでとうございます！

（コラム始めだから、まだ言っていいよね！午）

本年もどうぞ、よろしくお願いいたします！

今年の目標は

「丁寧な暮らしをすること」

＝「好きな自分でいること」だと思っています。

新年からさっそくバタバタしていましたが……

ようやく少し落ち着いてきました。

健康に気をつけて、早寝早起き。

仕事やタスクはキリのいいところで切り上げる。

とにかく早く寝る！

これを心がけていきたいと思います。

⸻

そういえば、大晦日にわんちゃんをお迎えしましたー！

ついに、大念願です……！

名前はだいもん。

ほぼ白（クリーム）のポメラニアンの男の子です！

お家に来て早2週間になりますが、

よく食べて（食べムラあり……笑）

よく遊んで

よく寝て

すくすく育っています。

何にでも興味がある時期みたいで、

毎日が大冒険！

だいもんのおかげで、すっかり早起きになりました。

2026年、良きスタートです！

⸻

さて今回は、年始にぴったりな

地元・兵庫の神社をご紹介します！

お正月は地元に帰れなかったのですが、

少し遅れて家の用事もあり、家族の集まりで帰省しました。

そのついでに、

まだ初詣ができていなかったので、

神戸まで足をのばして、参拝と厄祓いに行ってきました。

◆神戸 生田神社

「ご縁結びのいくたさん」こと生田神社は、

稚日女尊（わかひるめのみこと）をご祭神として奉り、

安産祈願・恋愛成就など、

ご縁結びのご利益をいただける神社です。

https://ikutajinja.or.jp/

実は近くまで来たことはあったのですが、

参拝するのは今回が初めてでした。

今回ここに来たかった理由は、

生田神社には神戸でも有名なベビー服ブランド

ファミリアとのコラボお守りがあるから。

我が子のようにかわいくて、

白くまさんみたいなだいもんにぴったりだなと思い、

どうしてもこのお守りを授かりたくて。

さらに、新年は毎年着物を着ていること、

そして今年はわたくし前厄ということで……

すべて合わせて、初詣と厄祓いに行ってきました！

◆育守（はぐくまもり）

https://ikutajinja.or.jp/familiar-collabo

お守り以外にも、かわいい授与品がたくさんあるので、

ぜひチェックしてみてください！

⸻

厄祓いと参拝を済ませたわたくし。

お着物は「きもの365」さんでレンタルさせていただきました。

https://www.kimono-365.jp/

かわいいお着物が一式届いて、

草履もバッグもすべて揃っていて、

着たまま返送するだけ。

とても楽で、本当に良かったです！

絶対また利用します。

神戸でお着付けとヘアセットをしてくださるお店に、

持ち込みでお願いしました。

近くには異人館スターバックスや布引の滝など、

地元・兵庫、神戸には素敵な場所がたくさんあります。

ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？

とても素敵な新年の始まりになりました。

⸻

自分自身、心も身体も健康に。

そして無理のない範囲で、

楽しい毎日を皆さまに発信していく。

そんな2026年にしたいです。

お仕事もラジオを始め、

舞台や映像など、

さまざまなジャンルに挑戦できるよう、

日々精進してまいります。

地元でたくさん充電できたので、

そのときの様子を少しだけ。

母の手料理に勝るものなし……嬉泣

今年は昨年よりも、料理を楽しむぞ。

地元・姫路から神戸や大阪へ向かう電車からの景色。

明石海峡大橋や、海だけが見えるこの景色が大好きです。

この日は成人の日でもありました。

綺麗なお花に癒される。

新成人の皆さま、おめでとうございます。

ホテルからの景色。

地元が誇るお城です。白い。

兄と母と、朝から喫茶店。

大人になって、こんな日が来るなんて。

最高です。

⸻

ここまで読んでいただき、ありがとうございました。

2026年も楽しいコラムをお届けできるよう、

1日1日を大切に。

まずは、わたし自身が楽しみたいと思います。

SNSで「お労り」も見てね。

だいもんアカウントもできたよ！

ラジオもぜひ聴いてください。

その他お仕事情報はSNSで発信しているので、

各フォロー・チェックをお願いいたします！

それではまた2月に。

ゆうでした！ばいばい！

(執筆者: ゆう)