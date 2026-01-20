神戸・生田神社で初詣と厄祓い 「ファミリア」とのコラボお守りを愛犬へ
こんにちは！みなさん！
1月のコラムをお届けします！
2026年、あけましておめでとうございます！
（コラム始めだから、まだ言っていいよね！午）
本年もどうぞ、よろしくお願いいたします！
今年の目標は
「丁寧な暮らしをすること」
＝「好きな自分でいること」だと思っています。
新年からさっそくバタバタしていましたが……
ようやく少し落ち着いてきました。
健康に気をつけて、早寝早起き。
仕事やタスクはキリのいいところで切り上げる。
とにかく早く寝る！
これを心がけていきたいと思います。
⸻
そういえば、大晦日にわんちゃんをお迎えしましたー！
ついに、大念願です……！
名前はだいもん。
ほぼ白（クリーム）のポメラニアンの男の子です！
お家に来て早2週間になりますが、
よく食べて（食べムラあり……笑）
よく遊んで
よく寝て
すくすく育っています。
何にでも興味がある時期みたいで、
毎日が大冒険！
だいもんのおかげで、すっかり早起きになりました。
2026年、良きスタートです！
⸻
さて今回は、年始にぴったりな
地元・兵庫の神社をご紹介します！
お正月は地元に帰れなかったのですが、
少し遅れて家の用事もあり、家族の集まりで帰省しました。
そのついでに、
まだ初詣ができていなかったので、
神戸まで足をのばして、参拝と厄祓いに行ってきました。
◆神戸 生田神社
「ご縁結びのいくたさん」こと生田神社は、
稚日女尊（わかひるめのみこと）をご祭神として奉り、
安産祈願・恋愛成就など、
ご縁結びのご利益をいただける神社です。
https://ikutajinja.or.jp/
実は近くまで来たことはあったのですが、
参拝するのは今回が初めてでした。
今回ここに来たかった理由は、
生田神社には神戸でも有名なベビー服ブランド
ファミリアとのコラボお守りがあるから。
我が子のようにかわいくて、
白くまさんみたいなだいもんにぴったりだなと思い、
どうしてもこのお守りを授かりたくて。
さらに、新年は毎年着物を着ていること、
そして今年はわたくし前厄ということで……
すべて合わせて、初詣と厄祓いに行ってきました！
◆育守（はぐくまもり）
https://ikutajinja.or.jp/familiar-collabo
お守り以外にも、かわいい授与品がたくさんあるので、
ぜひチェックしてみてください！
⸻
厄祓いと参拝を済ませたわたくし。
お着物は「きもの365」さんでレンタルさせていただきました。
https://www.kimono-365.jp/
かわいいお着物が一式届いて、
草履もバッグもすべて揃っていて、
着たまま返送するだけ。
とても楽で、本当に良かったです！
絶対また利用します。
神戸でお着付けとヘアセットをしてくださるお店に、
持ち込みでお願いしました。
近くには異人館スターバックスや布引の滝など、
地元・兵庫、神戸には素敵な場所がたくさんあります。
ぜひ足を運んでみてはいかがでしょうか？
とても素敵な新年の始まりになりました。
⸻
自分自身、心も身体も健康に。
そして無理のない範囲で、
楽しい毎日を皆さまに発信していく。
そんな2026年にしたいです。
お仕事もラジオを始め、
舞台や映像など、
さまざまなジャンルに挑戦できるよう、
日々精進してまいります。
地元でたくさん充電できたので、
そのときの様子を少しだけ。
母の手料理に勝るものなし……嬉泣
今年は昨年よりも、料理を楽しむぞ。
地元・姫路から神戸や大阪へ向かう電車からの景色。
明石海峡大橋や、海だけが見えるこの景色が大好きです。
この日は成人の日でもありました。
綺麗なお花に癒される。
新成人の皆さま、おめでとうございます。
ホテルからの景色。
地元が誇るお城です。白い。
兄と母と、朝から喫茶店。
大人になって、こんな日が来るなんて。
最高です。
⸻
ここまで読んでいただき、ありがとうございました。
2026年も楽しいコラムをお届けできるよう、
1日1日を大切に。
まずは、わたし自身が楽しみたいと思います。
SNSで「お労り」も見てね。
だいもんアカウントもできたよ！
ラジオもぜひ聴いてください。
その他お仕事情報はSNSで発信しているので、
各フォロー・チェックをお願いいたします！
【井寄 優 リンク集】
https://lit.link/yuu1220
それではまた2月に。
ゆうでした！ばいばい！
(執筆者: ゆう)