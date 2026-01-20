世界トップクラスのジャンパーが出場する女子スキージャンプワールドカップ蔵王大会が20日、山形市の蔵王ジャンプ台で開幕しました。強風の影響で競技は予定より2時間遅れ、午後6時20分に始まりました。



午後、山形市の蔵王ジャンプ台では時折雪が降り、冷たい強い風が吹きつけていました。



新潟からの観客「毎年来ている。この天気なので風が強くて安全に飛べるか心配」





午後4時前、公式練習に合わせ選手たちが会場へとやってきました。個人戦が行われ、16か国から50人がエントリー。日本からは12人が出場します。注目のひとり、丸山希選手は現在、ワールドカップ18戦中開幕3連勝を含む5勝をあげ、総合2位と好調をキープしています。丸山希選手「山形のジャンプ台はサマージャンプ大会で3年連続優勝していて相性のいいジャンプ台。山形のジャンプ台が大好きで声援もスタートまで聞こえてくる応援が多い。その応援を力に変えて1メートルでも遠くに飛びたい」高梨沙羅選手「ワールドカップの1戦1戦がオリンピックの成績に関わる大事な試合。自分のやるべき事に集中し1戦1戦大事にオリンピックをイメージしながら飛びたい」ワールドカップ総合9位の高梨沙羅選手は、調子が上向いていると自信をのぞかせました。山形市からの観客「高梨選手と外国の選手みなさん応援している。今日みたいな天気の日は安全に。でもいいジャンプをお願いします」埼玉県からの観客「テレビで見ているけど生では見たことないので初めて来た。高梨選手に期待している」新潟県からの観客「日本選手全員応援しているが丸山選手が絶好調なので大ジャンプを見たい。これで応援したい。丸山選手がんばれー」公式練習は強風の影響で予定より4時間遅れの午後5時からスタート。予選は中止となり、本戦は午後6時20分に始まりました。