¡Ö¹Á¼îß´Âç¶¶¡×·ÐÍ³¤ÎËÇ°×³Û¡¢25Ç¯3Àé²¯¸µÄ¶¤¹¡¡±Û¶EC¤Ï¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤Ë
¡¡¡Ú¿·²Ú¼Ò¹½£1·î20Æü¡ÛÃæ¹ñ¤Î¹Åì¾Ê¼î³¤»Ô¤È¹á¹Á¡¢¥Þ¥«¥ªÎ¾ÆÃÊÌ¹ÔÀ¯¶è¤ò·ë¤Ö¡Ö¹Á¼îß´Âç¶¶¡×¤Ç¤Ï¡¢2025Ç¯¤Î¼î³¤Æ»Ï©¸ý´ß¡ÊÄÌ´ØÃÏ¡Ë·ÐÍ³¤ÎËÇ°×³Û¤¬Á°Ç¯Èæ40.1¡óÁý¤Î3258²¯4ÀéËü¸µ¡Ê1¸µ¡áÌó23±ß¡Ë¤ËÃ£¤·¡¢½é¤á¤Æ3Àé²¯¸µ¤òÆÍÇË¤·¤¿¡£¹Åì¾Ê¼î³¤»ÔÙÊËÌÀÇ´Ø¤¬¤³¤Î¤Û¤É¡¢ÌÀ¤é¤«¤Ë¤·¤¿¡£¡¡
¡¡Æ±ÀÇ´Ø¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ë¤è¤ë¤È¡¢±Û¶ÅÅ»Ò¾¦¼è°ú¡ÊEC¡Ë¤Ï¡¢ËÇ°×³ÈÂç¤Î¿·¤¿¤ÊÀ®Ä¹Ê¬Ìî¤È¤Ê¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£25Ç¯¤ËÆ±ÀÇ´Ø¤Î±Û¶EC´ÉÍý¥×¥é¥Ã¥È¥Õ¥©¡¼¥à¤òÍøÍÑ¤·¤¿¡¢Æ±¸ý´ß·ÐÍ³¤ÎÍ¢½Ð³Û¤Ï92.5¡óÁý¤Î1109²¯8ÀéËü¸µ¤Ë¾å¤Ã¤¿¡£1ÆüÅö¤¿¤ê160Ëü·ï°Ê¾å¤Î±Û¶EC²ßÊª¤¬¡¢500Âæ¶á¤¯¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤ËÀÑºÜ¤µ¤ì¤ÆÆ±¸ý´ß¤ò½ÐÈ¯¤·¡¢¹á¹Á¡¦¥Þ¥«¥ª¤Î¶õ¹Á¤òÃæ·ÑÃÏÅÀ¤Ë¡¢140°Ê¾å¤Î¹ñ¤ÈÃÏ°è¤Ë±¿¤Ð¤ì¤¿¡£¡¡
¡¡20Ç¯¤«¤éÆ±¸ý´ß¤Ç±Û¶EC»ö¶È¤Ë½¾»ö¤¹¤ë¥¢¥Ñ¥ì¥ë·Ï±Û¶ECÂç¼ê¡¢SHEIN¡Ê¥·¡¼¥¤¥ó¡Ë¤ÎÃ´Åö¼Ô¤Ï¡Ö¼õÃí¤Î¥Ô¡¼¥¯»þ¤Ï¿ô½½Âæ¤Î¥È¥é¥Ã¥¯¤Ç¤âÂ¤ê¤Ê¤¤¡£25Ç¯¤ÏÆ±¸ý´ß·ÐÍ³¤Î±Û¶EC²ÙÊªÎÌ¤¬8Ëü9Àé¥È¥ó¤òÄ¶¤¨¤¿¡×¤È¿¶¤êÊÖ¤ë¡£¡¡
¡¡Æ±¸ý´ß·ÐÍ³¤ÎËÇ°×³Û¤Ï19Ç¯¤Î496²¯5ÀéËü¸µ¤«¤é25Ç¯¤Ï3Àé²¯¸µ°Ê¾å¤È¤Ê¤ê¡¢Ç¯Ê¿¶ÑÀ®Ä¹Î¨¤Ï36.8¡ó¤ËÃ£¤·¤¿¡£