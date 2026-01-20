ピーチ・ジョン「バレンタインコレクション」注目アイテム 特別な日のため…“とっておき”の妖艶デザイン、おそろいパジャマなど【一覧】
「PEACH JOHN」（ピーチ・ジョン）は、2026年のバレンタインコレクションを、14日から公式通販サイトと全国の店舗で販売している。ハートや薔薇のモチーフをデコレーションしたランジェリーや、ペアで楽しめるルームウェア、ギフトに使えるコフレなど、特別な日のための“とっておき”のコレクションがそろう。
【写真多数】特別な日にとっておきの姿…ピーチ・ジョン「バレンタインコレクション」着用イメージ
ランジェリーは、中央のハート型リングがアクセントとなったアイテムや、バラ柄プリント＆メッセージ刺しゅう、ローズチュール×リボンのデザインなど、多彩なラインナップ。大人かわいいハート柄ベロアセットアップ＆あったかカーディガンなどのコーデも提案する。
ハート×チェック柄のあったかルームウェアは、ギフトにして、おそろいで着るのがおすすめ。定番人気のサーマルパジャマにもバレンタインをテーマにした柄が登場する。
このほか、「美しいランジェリー姿は、美しいハダカから。」をテーマに、ボディのパーツケアアイテムを展開する「PJ BEAUTY」からバレンタインコフレが登場。人気のバストやヒップクリームに、リップケースチャームが付いたスペシャルなセットのほか、贈り物に使えるハンドケアギフトセットも用意する。
■ハートリングブラ
価格：3900円（本体価格 3546円）
サイズ：B〜Eカップ UB65／70／75
■ハートリングショーツ
価格：1800円（本体価格 1637円）
サイズ：S、M、L
■ハートリングソング
価格：1800円（本体価格 1637円）
カラー：ブラック、レッド（全2色）
■ハートロマンティックレースノンワイヤーブラ
価格：3900円（本体価格 3546円）
サイズ：B〜Eカップ UB65／70／75
■ハートロマンティックショーツ
価格：1800円（本体価格 1637円）
サイズ：S、M、L
カラー：ピンクベージュ、レッド（全2色）
■ローズチュールトライアングルノンワイヤーブラ
価格：3600円（本体価格 3273円）
サイズ：BC〜DEカップ UB65／70／75
■ローズチュールショーツ
価格：1800円（本体価格 1637円）
サイズ：S、M、L
カラー：ピンク、レッド（全2色）
■ハートロマンティックベロアブラキャミソール
価格：4200円（本体価格 3819円）
サイズ：S／M、M／L
■ハートロマンティックベロアタップパンツ
価格：3300円（本体価格 3000円）
サイズ：S／M、M／L
カラー：グレージュ、ピンク
■ホイップリーハートチェックパジャマ
価格：7980円（本体価格 7255円）
サイズ：レディースワンサイズ、メンズワンサイズ
カラー：レッド、グレージュ
■サーマルHARAマキパジャマ
価格：4480円（本体価格 4073円）
サイズ：S／M、M／L
カラー：レッド、アイボリー
■ボムバストクリームセット
価格：4598円（本体価格 4180円）
セット内容：
・ボムバストクリーム リッチ150g
・ボムバストクリーム リッチミニ 50g
・リップケースチャーム
■ヒップルン薬用ホワイトクリームセット
価格：3256円（本体価格 2960円）
セット内容：
・ヒップルン薬用ホワイトクリーム＜医薬部外品＞ 120g
・ヒップルン薬用ホワイトクリームミニ＜医薬部外品＞ 50g
・リップケースチャーム
■デリケートケアセット
価格：4400円（本体価格 4000円）
セット内容：
・デリケートウォッシュオイル 100ml
・デリケートワイプシート 10枚入り
・リップケースチャーム
■パフュームド ボディローションセット
価格：3691円（本体価格 3356円）
セット内容：
・パフュームド ボディローション 250ml
・パフュームド ボディローション トライアルキット 各5ml
・リップケースチャーム
■ハンドケアギフトセット
価格：990円（本体価格 900円）
セット内容：
・ハンドクリーム 30g
・ネイルオイル 9ml
香り：ハート
