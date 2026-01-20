ザ・ぼんち里見まさと、『THE SECOND』欠場理由明かす ぼんちおさむは「わからん！」
お笑いコンビのザ・ぼんち（ぼんちおさむ／73、里見まさと／73）が20日、東京・IMM THEATERにて行われた吉本興業の看板寄席『東京グランド花月』初日公演後囲み取材に出席し、2月に行われる『THE SECOND〜漫才トーナメント〜2026』欠場の理由を明かした。
【集合ショット】華やか…！東京グランド花月に集結したミキら
昨年ファイナル進出を果たしたが、今大会欠場の理由を聞かれ、「わからん！」と勢いよく叫んだぼんち。30日に新刊『漫才の一滴 笑吉が教えてくれた「念、縁、運」』を刊行する里見は「本読んでいただいたらわかると思うんですけど」としっかり宣伝を挟みつつ、「"二兎を追うものは一兎をも得ず"ということがあります。一兎を狙いに行ってますんで、まず、そちらの方にすべてを捧げたいと思っています」ときっぱり。
さらに「あのステージは嫌いじゃないです。いいお客さんやし、いいスタッフさんやから」と続け、「来年元気やったら、ネタがあったら、出させていただきたいと思います」と意欲を見せた。
するとぼんちが「僕から付け足し！」と名乗りをあげ、「お楽しみに！」とアピール。同じく登壇した後輩芸人たちから「いらなかったです」と総ツッコミを受け、笑いを起こしていた。
本公演は、大阪の“笑いの殿堂”なんばグランド花月で行われている看板寄席の東京版で、大阪でも大爆笑の大御所から人気の若手が総出演。漫才、コント、吉本新喜劇のほか、ブレイク中の人気芸人や、今後の活躍が期待される芸人が多数出演する。
そのほか、ミキ（昴生、亜生）、ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）、吉田裕、川畑泰史が参加。公演は、25日まで開催される。
【集合ショット】華やか…！東京グランド花月に集結したミキら
昨年ファイナル進出を果たしたが、今大会欠場の理由を聞かれ、「わからん！」と勢いよく叫んだぼんち。30日に新刊『漫才の一滴 笑吉が教えてくれた「念、縁、運」』を刊行する里見は「本読んでいただいたらわかると思うんですけど」としっかり宣伝を挟みつつ、「"二兎を追うものは一兎をも得ず"ということがあります。一兎を狙いに行ってますんで、まず、そちらの方にすべてを捧げたいと思っています」ときっぱり。
するとぼんちが「僕から付け足し！」と名乗りをあげ、「お楽しみに！」とアピール。同じく登壇した後輩芸人たちから「いらなかったです」と総ツッコミを受け、笑いを起こしていた。
本公演は、大阪の“笑いの殿堂”なんばグランド花月で行われている看板寄席の東京版で、大阪でも大爆笑の大御所から人気の若手が総出演。漫才、コント、吉本新喜劇のほか、ブレイク中の人気芸人や、今後の活躍が期待される芸人が多数出演する。
そのほか、ミキ（昴生、亜生）、ニッポンの社長（辻皓平、ケツ）、吉田裕、川畑泰史が参加。公演は、25日まで開催される。