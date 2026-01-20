上空に居座る強い寒気の影響が心配される中、県内では北部を中心に、積雪が平年を上回っているところがあります。



大館市では、高齢者の住宅にボランティアが駆け付け雪かきを行いました。



除雪ボランティアは、大館市社会福祉協議会が一人暮らしの高齢者の住宅などを対象に30年ほど前から行っています。



今シーズンは企業や事業所、それに高校の運動部など、36の団体がボランティアに登録しています。





20日は市内にある社会福祉施設の職員と近隣住民、あわせて15人ほどが75歳の女性の住宅の雪かきを行いました。県の観測によりますと、大館市の中心部では今シーズン、去年11月18日の降り始めから20日の朝までに、232センチの雪が降りました。ほとんどは今月降ったもので、20日正午の積雪は72センチでした。この住宅の敷地では降り積もった雪や屋根から落ちた雪が、大人の腰ぐらいの高さまで達しているところがありました。20日も風と雪が強まり吹雪の中での作業となりましたが、ボランティアたちは手際よく雪かきを進め、約30分で作業を終えました。住民の女性「大～変助かりました。大助かりです。1人ではもうにっちもさっちも行かなくてどうしようと思っていたところでした」「もう雪に囲まれている感じでした。窓開けられなくて。ガスも、ガスボンベがもう全部埋もれて、クーラーの室外機も全部埋もれている状態で本当に困ってました。ありがとうございます。ありがたかったです」地域の助け合いの心が高齢者の雪国の暮らしを支えています。