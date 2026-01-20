20日は、寒さが最も厳しくなるころとされる二十四節気の1つ大寒です。



県内はその通り、凍える寒さとなりました。



日中どんどん気温が下がり、秋田市は午後になって最低気温氷点下4.4度を観測。



ふぶきや大雪の影響で交通機関に影響が出ました。



鴨下望美アナウンサー

「凍えるような寒さとなっています。JR秋田駅西口芝生広場です。強まっている雪に加え風で芝生広場の雪が舞いあげられ視界が白く奥が見えませーん！」





県内は未明から風が強まり始めました。午後4時までに観測された最大瞬間風速は、八峰町八森とにかほ市で25.9メートル、秋田市で23.5メートルなどとなっています。雪を伴った冷たい風が吹き荒れ、冬の嵐となっています。21日夕方までの24時間降雪量は、多い所で、山沿いが50センチ、平野部が40センチと予想されています。その後も雪は降り続き、積雪はさらに増える見込みです。交通機関にも影響が出ています。JR秋田支社によりますと、20日朝、田沢湖線の下りの回送列車が田沢湖駅と岩手の赤渕駅の間で、線路上の雪のため動けなくなりました。この影響で、秋田新幹線は始発から午後3時ごろまで運転を見合わせました。東京に行く女性「9時12分の新幹線の予定だったんですけど」鴨下アナ「15時くらいまで運転しないというアナウンスも」女性「飛行機でいこうかなと」東京に行く男性「東京で研修の予定あったんですけど、行けないですね」「朝からずっと待ってて。で、今15時6分になっちゃったんでさすがにちょっと行けないかなと思いますね」このほか、奥羽線、羽越線、田沢湖線、北上線、五能線、花輪線にも運休や遅れがでています。運休や遅れは21日も発生する可能性があります。また、空の便は秋田空港を発着する札幌便4便が欠航しました。風のピークは過ぎましたが、今度は雪の降り方が強まるおそれがあります。上空には平年より強い寒気が流れ込み、25日の日曜日ごろまで居座る見込みです。21日未明から大雪による交通への影響や屋根からの落雪に十分注意してください。