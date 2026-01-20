来月イタリアで行われるミラノ・コルティナオリンピック、スキークロスの女子日本代表に、横手市出身で地元を拠点に活動する向川桜子選手が選ばれました。



4年前の北京オリンピックに続く2大会連続の出場。



「全てを出し切る大会にしたい」と意気込みを語りました。



向川桜子選手・五輪ネイル披露

「イタリアの国旗で、これが日本の国旗で、これが五輪のマーク。で、こっちが五輪の五色、五つの輪の」





指先をオリンピックカラーに染め、燃える心はすでに開催地、イタリアへ。横手市を拠点に活動し、2大会連続でオリンピックに選出されたスキークロス女子の向川桜子選手は、20日が34歳の誕生日です。向川選手「今シーズン大会に出れてなかったので、どうかなっていう不安は少しあって、そういったなかでの今回の内定だったのでほっとした気持ちが」向川選手は横手市内の中学校から角館高校、早稲田大学と進み、アルペン競技のトップスキーヤーとして世界の舞台で活躍。4年前には県勢初のアルペン競技でオリンピックに出場しました。その後は、競技をフリースタイルスキーの「スキークロス」に転向。昨シーズンはワールドカップで自己最高の16位に入っています。オリンピックへ向け調整を進める中、向川選手は去年11月、レース中に他の選手と接触して転倒。右すねの骨折などの大けがをしました。その後はリハビリを重ね、先月末から雪の上での練習を再開しています。オリンピック代表選出を受け、向川選手が意気込みを語りました。向川選手「ケガした部分もそんなに筋力も衰えずに済んで、プラスほかのところも鍛えることができたので、ある意味強くなったかなっていう思いはあります」「スタートでしっかり同じぐらいでついていって、抜きどころでしっかり抜く、抜ききることができれば本当に何が起きるかわからない競技ですので、チャンスはあるかなというふうに思います」大会直前のケガを乗り越え挑む2回目のオリンピックは、特別な大会にしたいと意気込んでいます。向川選手「一区切り、 一区切り。全てを出し切る大会にします」「いつも変わらぬ応援声援をしていただいて、それがとても励みになってここまで頑張ることができました。感謝の気持ちを込めてオリンピックではいい滑りを、そして元気とか勇気を与えられる滑りをみせたいなというふうに思っています」向川選手は今月25日にミラノ入りし、28日のワールドカップに出場。その後オリンピック前の最終調整に入ります。スキークロスで県勢がオリンピック代表に選ばれるのは初めてです。女子スキークロスは日本時間の来月20日に行われ、当日は地元、横手市でパブリックビューイングが予定されています。「おめでとう！おめでとう！ありがとうございます」