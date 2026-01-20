「俺はすごい地面師だ」逮捕された司法書士の男が周囲に語る　８０代の男性になりすまして不正に登記を書き換えた疑い　「実際に自分で身分証の偽造をしていた」と話す

逮捕された司法書士の男は「俺はすごい地面師だ」と話していたということです。



逮捕された大阪市中央区の司法書士・松本稜平容疑者（３４）ら２人は去年１月、大阪市北区の不動産を所有する８０代の男性になりすまし、不正に登記を書き換えた疑いが持たれています。



松本容疑者を知る元不動産会社勤務の女性がＭＢＳの取材に応じました。



女性によりますと松本容疑者は、金に困っている様子だったものの、去年、様子が変わったといいます。





（松本容疑者の知人）「全身ブランドものになり、明らかにわかるくらいの成金のような。お金の話ばっかりですね。『自分は金を持っている』」そして、逮捕前、松本容疑者は自身についてこう語っていたといいます。（松本容疑者の知人）「『俺はすごい地面師だ』みたいな。身分証の偽造ですかね。『実際に自分で偽造していた』というのを友人に話していた」また、女性が不動産会社に勤務していたころ、ブローカーに事件の舞台となった土地の購入を持ち掛けられましたが、価格は本来の相場の３分の１ほどだったということです。（松本容疑者の知人）「価格が安すぎて、ピンときたんですね。間違いなく詐欺じゃないかと」警察は松本容疑者が地面師グループのメンバーだったとみて、捜査しています。