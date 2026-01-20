●「大寒寒波」始まる 次第に一級品の寒さに

●山口県は木曜日頃にかけては積雪は山間部中心

●週末にかけては市街地でも雪・凍結の影響が大きくなる可能性

二十四節気の「大寒」を迎えた、きょう20日(火)の県内は、冷たい北風により気温は日中でも下降傾向…体に堪える寒さとなってきました。気象衛星による雲画像を見ると、日本海や朝鮮半島の西側で、寒気の流れ込みに伴うすじ状の雲が、びっしり。それだけ強い寒気が今、日本列島に流れ込んできています。





とうとう始まった「大寒寒波」…しばらく強い寒気が居座り続けることで、日本列島は日本海側の各地でまとまって雪が降りやすい状態が続きそうです。また、名古屋付近でも、あす21日(水)夜から、あさって22日(木)にかけて雪雲が流れ込みやすくなり、新幹線などのダイヤの乱れなどが発生する可能性があります。



一方で山口県は朝鮮半島の影に入る形となり、目先、あまり雪が大量に降る気配はありません。







あす21日(水)～あさって22日(木)で雪が積もるのは山間部中心で、市街地は雪が舞うことはあっても積もるまでではない見通しです。とはいえ、寒さは一級品となります。万全の防寒対策と、路面凍結、水道管凍結などへの十分な注意は、お願いします。





あす21日(水)～あさって22日(木)は寒さ強烈でも雪は少なめ、の県内ですが、金曜日の夜から土曜日にかけては風が西寄りに変わり、雪雲が東シナ海からダイレクトに県内に流れ込みやすくなる、とみられます。県内は、このタイミングの方が、市街地でも雪、凍結の影響が大きくなる心配があります。



大寒寒波は、これからが本番。そして少々長く続きます。強烈な寒さ、そして週末に向けて雪の影響拡大に、十分ご注意ください。





今夜～あす21日(水)朝で、県内は弱い雨・雪となる所が多く、山間部の徳佐では、あす21日(水)朝で少し雪化粧となるかもしれません。その後、日中も重たい鉛色の雲が広がりやすく、時折雪が舞う所があるでしょう。寒さも一段と厳しくなり、最高気温で5～7度くらいに止まる所が多い見込みです。





週末にかけて、昼間でも冷蔵庫の中のような凍える寒さが続く日々。また、水～木曜日で山間部中心に徐々に積雪・路面凍結のエリアが広がっていき、金曜日の夜から土曜日にかけては、市街地、瀬戸内側のエリアでも雪化粧となる所が出てくる、と見込んでいます。

健康管理、交通安全など十分注意を払っていきながら、無理のない生活を心掛けていきましょう。



（KRY山口放送 気象予報士 山本昇治）

