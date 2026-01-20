「幸せそう」夫婦YouTuber、家族ショットに「おっきくなりましたね」「こんなにしっかり歩けるように」反響
夫婦YouTuber・フミカナのKANAMIさんは1月19日、自身のInstagramを更新。家族でのプライベートショットを公開し、ファンからは注目が集まっています。
【写真】KANAMI、仲良し家族ショット
この投稿にファンからは、「どんどん可愛くなってきて」「ママによく似てきましたね」「おっきくなりましたねー！！かなみちゃんフミくんも幸せそう」「こんなにしっかり歩けるように」「素敵なファミリ〜」「癒されました」との声が寄せられました。
(文:勝野 里砂)
「最近のごちゃまぜ投稿」KANAMIさんは「最近のごちゃまぜ投稿 水族館もアンパンマンショップも行きたいところ行けて嬉しい日々」とつづり、16枚の写真と1本の動画を掲載しました。1枚目の写真は、水族館の大きな水槽の前で、抱きかかえた娘を愛おしそうに見つめる夫のFUMIYAさんと、隣で笑顔を見せるKANAMIさんの姿。2人の表情から幸せな家族が想像できる、すてきな写真です。
「ちょっと前からベビーカー拒否」2025年12月23日の投稿でも、家族の写真を披露していたKANAMIさん。「ちょっと前からベビーカー拒否が始まって 乗せるのに一苦労なんだけど良い方法ありませんか？」と、元気に歩く娘の姿を載せていました。気になる人はチェックしてみてくださいね。
