サンワサプライは、同社が運営している直販サイト「サンワダイレクト」で、ビジネスからプライベートまで、毎日をスマートに彩る本革トートバッグ「200−BAG187BK（ブラック）」「200−BAG187NV（ネイビー）」を発売した。

やわらかくしなやかな牛本革を使用した同製品は、手に取った瞬間に上質さを実感できるトートバッグ。表情豊かなシュリンクレザーが、傷を目立ちにくくしながらも自然な高級感を演出。ビジネスシーンでもプライベートでも、持つ人の印象をワンランク引き上げてくれる。

容量は約15L。ノートPC、書類、ペットボトル、折りたたみ傘まで、日常に必要なアイテムをしっかり収納できる。バッグの中でものが迷子にならないよう、9つのポケットを配置。忙しい朝でも、必要なものをすぐに取り出せる快適さを実現した。





14型ワイドまで対応するPC収納部を搭載し、面ファスナーベルトでしっかり固定可能。移動中の揺れや衝撃から大切なデバイスを守る。ビジネスバッグとしての信頼性を高め、在宅ワークから外出先での作業まで幅広く活躍する。

底板入りで自立しやすく、床に置いても型崩れしにくい設計。さらに4点の底鋲を備え、汚れや擦れを軽減する。ハンドルは肩掛けしやすい長さで、コートの上からでも快適。内側には色写りしにくい合皮を採用し、実用的にも妥協しない。

無駄を削ぎ落としたシンプルなデザインは、通勤・通学はもちろん、休日の外出にも自然にフィット。カラーはブラックとネイビーの2色展開で、性別やスタイルを問わず使いやすい仕上がりとなっている。「毎日使いたくなる」ことを追求下大人のためのトートバッグとなっている。

［小売価格］1万727円（税別）

サンワサプライ＝https://www.sanwa.co.jp