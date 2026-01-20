ロッテは、1月26日に、微細氷入りでくちどけの良い食感とさっぱりとした後味が楽しめる「爽」ブランドから、「爽 贅沢濃味抹茶」を発売する。

昨年11月に発売した「爽 贅沢濃味バニラ」、12月発売の「爽 贅沢濃蜜プリン」（コンビニエンスストア先行）に続く、贅沢な仕上がりのシリーズ好評第3弾。濃厚でリッチな味わいが支持を得ている“冬アイス”をカップアイスの定番「爽」で表現した商品で、通常の爽をアイスミルクグレードへワンランクアップさせた贅沢な仕上がりとなっている。アイスとソース部で異なる一番摘み抹茶を使用し、それぞれの抹茶を楽しめる仕立てになっている。アイス部には、渋みと旨味のバランスが良く、さわやかな味わいの一番摘み抹茶を、ソース部には、香り高い味わいの一番摘み抹茶を使用したこだわりの一品だという。

暦はもうすぐ立春。鮮やかな緑色と贅沢な和素材で、一足早い春の訪れを感じられる新作とのこと。この機会にぜひ通常の爽とは違うワンランクアップした爽を堪能してほしい考え。



「爽 贅沢濃味抹茶」

商品特長は、食べた瞬間に感じるアイスの満足感のある味わいと、微細氷が口の中を洗い流すことで生まれるすっきりとした後味が特長となっている。微細氷が織りなすくちどけの良いおいしさと食感が楽しめる。一番摘み抹茶を使用したアイスとソースを充填した。アイス部とソース部で異なる一番摘み抹茶を使用し、それぞれの抹茶を楽しめる仕立てになっている。アイス部は、渋みと旨味のバランスが良く、さわやかな味わいの一番摘み抹茶を使用。ソース部は、香り高い味わいの一番摘み抹茶を使用している。

［小売価格］248円（税込）

［発売日］1月26日（月）

ロッテ＝https://www.lotte.co.jp