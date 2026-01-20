ジェイアール西日本商事は、ありがとうドクターイエローシリーズの新商品を1月27日に発売する。

「新幹線のお医者さん」として東海道・山陽新幹線の安全運行を支えてきたドクターイエロー。JR西日本が保有するT5編成は2027年以降に引退することが発表されている。その長年の活躍を称えるとともに、感謝の気持ちを込め、新たに5アイテムが登場する。

ドクターイエローの可愛らしいデザインが特徴の新商品は、毎日の生活を特別に彩るアイテムとなっている。今回のラインアップは、クリアファイルやメモパッド、クリアシールなど全5アイテムが新登場する。学校やオフィス、家庭など、さまざまな場所で使いやすく、大活躍のラインアップで手に取るたび、ドクターイエローの存在を身近に感じながら楽しむことができる。ぜひ、「ありがとう」の気持ちを込めながら、引退までの活躍を見届けてほしい考え。

［小売価格］

クリアファイル2枚セット（A4＆A5）：660円

蛍光付箋：660円

スクエアメモパッド：440円

プチポーチ：660円

クリアシール：330円

（すべて税込）

［発売日］1月27日（火）

ジェイアール西日本商事＝https://www.jrw-syoji.co.jp