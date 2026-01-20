ブルボンは、宮城県のオリジナル苺「にこにこベリー」と「もういっこ」のブレンドピューレを使用した「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」を期間限定で1月27日から発売する。

“フェットチーネグミPREMIUM”は、日本国内のおいしい果物を、グミを通して消費者に届けることをコンセプトにしている。

「フェットチーネグミPREMIUM宮城県産ストロベリーブレンド味」は、甘さと酸味のバランスが良い「にこにこベリー」と、すっきりとした爽やかな甘さが特徴の「もういっこ」をピューレにして組み合わせた。“フェットチーネグミ”の特徴である弾む噛み心地はそのままに、苺のみずみずしく甘酸っぱい味わいを楽しめる。

また、グミに使用した「にこにこベリー」「もういっこ」のピューレには、「JRフルーツパーク仙台あらはま」で生産されたいちごのうち、風味がワンランクアップする2月に収穫されたものから6月の生産終盤のものまで、余すところなく使用している。

JRフルーツパーク仙台あらはま・伊藤氏は、「元宮城県の職員としてこれまで生産振興に携わってきた中で、ブルボンとコラボすることになり、驚きと喜びを感じている。宮城県のオリジナル品種である『にこにこベリー』と『もういっこ』は、いちご栽培にとって最高の気象条件である低温かつ冬晴れが多い仙台市荒浜の地において、いちごが持つ光合成能力を最大限に発揮できるよう、私たち生産に携わる全員が少しだけ手伝いをしてあげた共同作業の結晶。今回発売する商品を通して、『にこにこベリー』の濃厚な味わいと『もういっこ』のすっきりした甘さがミックスされた最高の風味を堪能してほしい」とコメントしている。

今後も同社では“フェットチーネグミPREMIUM”を通して、国内で収穫される果物のおいしさや魅力を届けていく考え。

［小売価格］オープン価格

［発売日］1月27日（火）

ブルボン＝https://www.bourbon.co.jp