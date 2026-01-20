高市総理がきのう、今月23日に衆議院を解散すると正式に表明したことを受け、与野党ともに動きが慌ただしくなっています。

解散表明から一夜明け、午後には音楽団体の新年賀詞交歓会に出席した高市総理。

高市総理

「皆様ぜひ、ともにですね、力を合わせて日本の音楽を世界の高みへと押し上げてまいりましょう」

変わらず公務をこなす一方、与野党は選挙に向けた準備を加速させています。

けさ、役員会を開催した自民党。高市総理は衆議院選挙での勝利に向けて、党の結束を呼びかけました。

自民党 鈴木俊一 幹事長

「（高市総理から）短期決戦となるが、党一丸となって戦い抜き、必ず勝利を収めたい。私も先頭に立って戦っていく」

あす、選挙対策本部会議を開催し公認候補を決定するほか、公約についても党内手続きをおこなう予定です。

高市総理が設定した勝敗ラインは「与党で過半数」。

初めて与党として選挙に挑む日本維新の会の吉村代表は、この目標について…

日本維新の会 吉村洋文 代表

「そこ（過半数）が割れたら高市さんは退陣するということですから。今回の選挙は高市連立政権に対してマルかバツか、その信を問う解散だと思います」

党としては「前回衆院選の38議席以上」を目指す考えを示しました。

対する野党。

立憲民主党 安住淳 幹事長

「だから『今なら勝てる解散』ということでしょ。『信を問うて過半数を目指す』って過半数すでにあるんだから、それは私はちょっとどうかなと思っておりました」

午後、選挙に向けたポスターを発表した新党・中道改革連合。候補者についても急ピッチで作業を進めていて、新人を含め200人を超える擁立の見通しが立ったということです。立憲民主党と公明党、ともにほぼすべての衆院議員が合流する予定ですが、原口元総務大臣など一部の議員は参加しないということです。

ほかの野党は…

国民民主党 玉木雄一郎 代表

「やっぱり支持率が高いときに解散しようというのも、結局、これ古い政治なんですよ。また選挙が近づいたら政策を脇に置いて、とにかく一緒になったら何とかなる。これも私は古い政治だと思います」

今月27日公示、来月8日に投開票がおこなわれる選挙戦。異例の短期決戦に向け、各党が走り出しています。