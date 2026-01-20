»³ÅÄÎÃ²ð¡¢MCÌ³¤á¤ë¿¼ÌëÈÖÁÈ¤Ç°ÛÎã¤Î»î¤ß¡¡¥Æ¥ì¥Ó¤Ê¤Î¤Ë¡È¤Û¤ÜÁ´ÊÔ²»À¼¡É»äÉþ¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¤ÇÅÐ¾ì
¡¡7¿ÍÁÈ¥°¥ë¡¼¥×¡¦Hey! Say! JUMP¤Î»³ÅÄÎÃ²ð¤¬MCÌ³¤á¤ëÆüËÜ¥Æ¥ì¥Ó¤Î¥Ð¥é¥¨¥Æ¥£¡¼¡Ø¸«¤Ê¤¯¤Æ¤âÎÉ¤¤¤Î¤Ë¸«¤¿¤¯¤Ê¤ë¥Æ¥ì¥Ó¡Ù¡Ê¢¨´ØÅì¥í¡¼¥«¥ë¡Ë¤¬¡¢22Æü¿¼Ìë0»þ59Ê¬¤è¤ê2½µÏ¢Â³¤ÇÊüÁ÷¤µ¤ì¤ë¡£¡Ö¥Æ¥ì¥Ó¤Ï´Ñ¤ë¤â¤Î¡×¤È¤¤¤¦¾ï¼±¤ò¤¢¤¨¤ÆÊ¤¤¹¥é¥¸¥ª¤Î¤è¤¦¤ÊÀ¤³¦¤¬¥Æ¡¼¥Þ¤ÎÈÖÁÈ¡£¤Ê¤ó¤È¡¢¤Û¤ÜÁ´ÊÔ²»À¼¤ÇÆÏ¤±¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡Ûµ±¤¤¤Æ¤¤¤ë¡ª¥Ö¥é¥Ã¥¯¥¸¥ã¥±¥Ã¥È¤Ç¥¥ê¥Ã¤ÈÅÐ¾ì¤·¤¿»³ÅÄÎÃ²ð
¡¡±ÇÁü¤¬¤Ê¤¤¤«¤é¡¢»äÉþ¤Ç¤Û¤Ü¤¹¤Ã¤Ô¤ó¡£¤¤¤Ä¤â¤Î¥Æ¥ì¥Ó¤Ç¤Ï¹Í¤¨¤é¤ì¤Ê¤¤¤Û¤É¥¬¥Á¤Ê¥×¥é¥¤¥Ù¡¼¥È¤ò¿¼·¡¤ê¤Ç¤¤ë¤Þ¤µ¤ËNGÌµ¤·¡¢²¿¤Ç¤â¤¢¤ê¤Ç¿Ê¹Ô¡£¤·¤«¤â¡¢»ëÄ°¼Ô¤Ï¡Ö±ÇÁü¤¬¤Û¤È¤ó¤É¸«¤¨¤Ê¤¤¤«¤é¤³¤½¡¢Ê¹¤Æ¨¤»¤Ê¤¤¡Ä¤Ç¤â¼Â¤Ï¤¿¤Þ¤Ë¾¯¤·¤À¤±±ÇÁü¤¬¥ª¥ó¤Ë¤â¤Ê¤ë¤È¤¤¤¦»ëÄ°¼Ô¡¢¤½¤·¤Æ½Ð±é¼Ô¤¬Áê¸ß¤³¤Î¾ï¼±³°¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤ËÄ©Àï¤¹¤ë¡£
¡¡¥²¥¹¥È¤Ï¡¢°ðÅÄÄ¾¼ù¡Ê¥¢¥¤¥ó¥·¥å¥¿¥¤¥ó¡Ë¡¢¥¨¥ë¥Õ¹ÓÀî¡¢ÀéÍÕÍºÂç¡¢HARUA(&TEAM) ¡¢µÈÂ¼¿ò¡£¾Ò²ð¤µ¤ì¤ë¤Þ¤ÇÀÅ»ß²è¤â½Ð¤Ê¤¤¤¿¤á¡¢Ã¯¤¬¥²¥¹¥È¤Ç¤¤¤ë¤Î¤«¤â¤ï¤«¤é¤Ê¤¤¡£°ì¿Í¤º¤Ä¤·¤Ã¤«¤ê¤È¼«¸Ê¾Ò²ð¤«¤é»Ï¤Þ¤ë¡£¤Ê¤«¤Ê¤«¤³¤ó¤Ê¤Ë¼«¸Ê¾Ò²ð¤ÇÀ¹¤ê¾å¤¬¤ëÈÖÁÈ¤Ê¤¤¡ª¤È°ìÆ±À¹¤ê¾å¤¬¤ë¡£
¡¡±ÇÁüON¡¦OFF¥Ü¥¿¥ó¤¬½Ð±é¼Ô¤Î¼ê¸µ¤Ë¤¢¤ê¡¢¡Ö¤³¤ì¤Ï¸«¤»¤è¤¦¡ª¡×¤È¤Ê¤ëÆâÍÆ¤Î¤È¤¤Ë±ÇÁü¤ÎÈâ¤¬¥ª¡¼¥×¥ó¡£ HARUA¤Ï½é¤á¤Æ¶¦±é¤¹¤ë»³ÅÄÎÃ²ð¤Ë²ñ¤Ã¤Æ¥¤¥±¥á¥ó¤À¤È¶½Ê³¡£»³ÅÄ¡¢ÀéÍÕ¡¢HARUA¤Î¥«¥Ã¥³¤«¤ï¤¤¤¤3¿Í¤Î±ÇÁü¤¬¤Á¤é¤Ã¤È±Ç¤Ã¤¿¤ê¡¢¥Ü¥¿¥ó¤ò³è¤«¤·¤Ê¤¬¤é1½µÌÜ¤Ï2¥³¡¼¥Ê¡¼¤ò¼Â»Ü¤¹¤ë¡£
¡¡¡ÖÀäÂÐ¤Ë¥Õ¥¡¥ó¤Ë¥Ð¥ì¤¿¤¯¤Ê¤¤¡ª¤è¤¯¹Ô¤¯¤ªÅ¹¡×¤Ç¤Ï¡Ö¤³¤ì¤Ï±Ç¤·¤¿¤¤¡ª¡ª¡ª¡×¤È°ìÆ±¤¬¶«¤Ö¤Ê¤«¡¢ÀéÍÕ¤ª¤¹¤¹¤á¤ÎËÜÅö¤Î¹Ô¤¤Ä¤±¤Î¤ªÅ¹¤ÎÀäÉÊÎÁÍý¤ò¤ß¤ó¤Ê¤Ç»î¿©¡£»ëÄ°¼Ô¤Ë¥®¥ê¥®¥ê¤ªÅ¹¤¬¥Ð¥ì¤Ê¤¤¥Ò¥ó¥È¤È¤È¤â¤Ë³Ú¤·¤à¤È¤¤¤¦´ë²è¤Î¤¿¤á¡¢¿©¥ê¥Ý¤¬Éõ¤¸¤é¤ì¤ë°ìÆ±¡Ä¡È¤ª¤¤¤·¤¤¡É¤ò¤É¤¦É½¸½¤¹¤ë¤Î¤«¡©¿©¤Ù¤¿¸å¤Î´é¤À¤±±Ç¤ë¤È¤¤¤¦¶Ã¤¬¤¯¤Î¼êË¡¤Þ¤ÇÈô¤Ó½Ð¤¹¡£
¡¡¡Ö¤Î¤¾¤¸«¥¹¥Þ¥Û¥Á¥§¥Ã¥¯¡×¤Ç¤Ï¡È±Ç¤é¤Ê¤¤¡É¤«¤é¤³¤½¡¢¤Ç¤¤ë¶ØÃÇ¤Î´ë²è¡Ä¥²¥¹¥È¤ÎËÜÅö¤ÎÁÇ´é¤ËÇ÷¤ë´ë²è¡£¥¹¥Þ¥Û¤ÎÃæ¤Ë¤¢¤ë¡Ö1ÈÖ¸Å¤¤¼Ì¿¿¡×¡ÖºÇ¿·¤Ë»£¤Ã¤¿¼Ì¿¿¡×¤Ê¤É¤ò¸«¤»¹ç¤¦¡£Ã¯¤â¸«¤¿¤¤¿Í¤¤¤Ê¤¤¤è¡Ä¤È¥Ö¥Ä¥Ö¥Ä¸À¤¦·Ý¿Í¥Á¡¼¥à¤È¤È¤â¤ËÁ´°÷¤¸¤ã¤ó¤±¤ó¤Ç¥¹¥Þ¥Û¸«¤»¤ë¿Í¤ò·è¤á¤ë¡£¤Ê¤ó¤Ç¤³¤Î¼Ì¿¿¤ò»£¤Ã¤¿¤Î¤«¡©¥¨¥Ô¥½¡¼¥É¤È¤È¤â¤ËÆÏ¤±¤ë¡£
