同調圧力、陰口、イビり、奇行…マイホームを建てた土地の住民たちがヤバすぎる！ 地方移住の不意打ち的リスクを描いた実録コミックエッセイ【書評】
リモートワークの普及により、都会から地方に生活拠点を移した人は多い。都会と比べて自然豊かで、土地が広くて……と、憧れている人もいるだろう。しかし縁もゆかりも無い土地に行くと、思いもよらなかった問題を抱えることになるかもしれない。『家を建てたら自治会がヤバすぎた』（新庄アキラ/KADOKAWA）は、田舎にマイホームを持った家族の苦悩を綴った実録コミックエッセイである。
文字通り、その土地土地にローカルルールがあるのは当たり前で、住民は快適に暮らすためにそのルールを守るのは当然だ。しかしこの町の住民たちは団結して移住者に謎の価値観とルールを強要し、イビり、排除すらしようとする。家を建てた以上簡単に動くことができないアキラたちはこの理不尽にどう立ち向かい、どんな運命が待ち受けるのか？
過疎は日本の大きな問題で、移住者を募っている自治体も多い。本作の住民はかなり極端な事例だと思うが、移住を希望する側はもちろん、受け入れる側も、準備と覚悟が必要であるということを教えてくれる作品だ。
文＝西改