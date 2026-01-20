モデルでタレントの神田うの（５０）が２０日、都内で行われたフェムケアブランド「ＹＵＲｉｉＲＯ 商品リニューアル発表 ＰＲイベント」に出席した。

同ブランドの商品を愛用しているという神田は「もの凄く良くて気に入って、毎日使うようになりました」とアピール。「肌がつややかに潤います」と太鼓判を押した。

この日は、６０歳の誕生日を迎える年に、自身１０度目となる結婚式を行う考えを明かした。「結婚生活が始まった後に、新たな誓いをするのが新鮮だと思いました」と結婚後に挙式を複数回挙げている理由を明かし「（１０回目は）お互いが親になってから初めての結婚式。私が還暦になった時にどう思えるのか楽しみです」と話した。

夫婦円満の秘訣について問われると「私が偉そうに言えません。私が聞きたいです」とにっこり。「結婚１９年目。あんなにすぐ別れると言われていたのに、こんなに長くもっていて、自分でもビックリしています」と笑いを誘った。

大事となるのが「相手を尊重すること」だという。「相手を受け入れること、変えようとしないこと、変えたいなら自分が変わること。夫婦は鏡ですから」と持論を展開。「ちょっとしたことで諦めないでほしいです。自分が完璧じゃないんだから、完璧な相手もいません」と語りかけていた。