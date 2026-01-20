TWICE・Stray Kids所属JYPのボーイズバンドXdinary Heroes、初の日本単独ライブを成功裏に完走！

JYPエンターテインメント所属のボーイズバンドXdinary Heroes（エクスディナリーヒーローズ）が、初の日本単独ライブを盛況のうちに終えた。

Xdinary Heroesは1月10日・11日に大阪、13日・14日に横浜でデビュー後初となる日本単独ライブ「Xdinary Heroes Japan Special Live 」を開催した。

【写真】「Xdinary Heroes」メンバー6人の美麗ビジュアル

日本で初めて行う単独公演であるだけに、メンバー自ら構成したセットリストで観客の満足度を高めた。『ICU』で公演の幕を開けたXdinary Heroesは、『Freakin' Bad』『George the Lobster』『Sucker Punch!』など、華やかなバンドライブが際立つステージを披露し、会場の熱気を一気に引き上げた。

（写真＝JYPエンターテインメント）

強烈なロックエネルギーが魅力の『LUNATIC』『LOVE and FEAR』『Ashes to Ashes』『Strawberry Cake』に続き、感性豊かな『Night before the end』『Save me』『Little Things』『PLUTO』まで、幅広いジャンルの音楽を披露した。

（写真＝JYPエンターテインメント）

公演を終えたXdinary Heroesは、「日本での初コンサートを成功裏に終えることができて嬉しい。時間が本当に早く過ぎていくようだ。まだ足りない部分もあるが、今回の公演のために日本語も一生懸命勉強してみた。次にまた来ることができたら、もっと楽しくて新しい曲と一緒に戻ってきたい」と語った。6人のメンバーは、ファンとより近い距離でコミュニケーションを取ろうと、日本語で感想を伝え、温かい雰囲気を添えた。

なお、Xdinary Heroesは1月31日・2月1日の2日間、韓国・京畿道高陽のKINTEXで開催される音楽フェスティバル「2026 FIRST MUSIC STATION」に出演し、存在感を発揮する予定だ。

（記事提供＝OSEN）