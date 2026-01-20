¡Ú¥¢¥¸¥¢½³µå¥ê¥µ¡¼¥Á¡ÛU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Î»ÉµÒ4Áª+1
Âç´ä¹ä´ÆÆÄÎ¨¤¤¤ëU-23ÆüËÜÂåÉ½¤ÏËÜÆü¡Ê1·î20Æü¡Ë¡¢¥µ¥¦¥¸¥¢¥é¥Ó¥¢¡¦¥¸¥Ã¥À¤Î¥¥ó¥°¡¦¥¢¥Ö¥É¥¥¥Ã¥é¡¼¡¦¥¹¥Ý¡¼¥Ä¡¦¥·¥Æ¥£¡¦¥Û¡¼¥ë¡¦¥¹¥¿¥¸¥¢¥à¤Ç¹Ô¤ï¤ì¤ëU-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×½à·è¾¡¤ÇU-23´Ú¹ñÂåÉ½¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¡£
¡Ú¼Ì¿¿¡ÛU-23´Ú¹ñÁª¼ê¡ÖÆü´ÚÀï¤Ï¥¸¥ã¥ó¥±¥ó¤Ç¤âÉé¤±¤é¤ì¤Ê¤¤¡×
2Ç¯¸å¤Î¥í¥µ¥ó¥¼¥ë¥¹¸ÞÎØ¤ò¸«¿ø¤¨¤ÆU-21À¤Âå¤Ç¥á¥ó¥Ð¡¼¤ò¹½À®¤·¡¢3Âç²ñÏ¢Â³¤Î4¶¯Æþ¤ê¤ò²Ì¤¿¤·¤¿ÆüËÜ¡£ÂÐ¤¹¤ë´Ú¹ñ¤Ïº£½©¤ÎÌ¾¸Å²°¥¢¥¸¥¢¶¥µ»Âç²ñ¤Ë¸þ¤±¤Æ¡¢º£Ç¯23ºÐ¤ò·Þ¤¨¤ë2003Ç¯À¸¤Þ¤ìÀ¤Âå¤òÃæ¿´¤È¤·¤¿ÌÌ¡¹¤ÇÂç²ñ¤òÀï¤Ã¤Æ¤¤¤ë¡£
U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ë¤ª¤±¤ëÎ¾¹ñ¤ÎÂÐÀïÀ®ÀÓ¤Ï´Ú¹ñ¤Î1¾¡2ÇÔ¡£2016Ç¯Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¤¬3-2¤ÇµÕÅ¾¾¡Íø¤·¡¢2022Ç¯Âç²ñ¤ÏÆüËÜ¤¬3-0¤Ç²÷¾¡¡£Á°²ó¤Î2024Ç¯Âç²ñ¤Ï´Ú¹ñ¤¬1-0¤Ç¾¡Íø¤·¤¿¡£¤Ç¤Ï¡¢º£²ó¤Î¡ÈÆü´ÚÀï¡É¤ÇU-23ÆüËÜÂåÉ½¤¬·Ù²ü¤¹¤Ù¤U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Î¡È»ÉµÒ¡É¤ò¡Ö4+1¡×¿Í¤Ç¾Ò²ð¤·¤è¤¦¡£¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¡Ê20¡Ë
´Ú¹ñ¤Ç¡ÖÂè2¤Î¥¥à¡¦¥ß¥ó¥¸¥§¡×¤È¸Æ¤Ð¤ì¤ë¥»¥ó¥¿¡¼¥Ð¥Ã¥¯¤ÎÍË¾³ô¡£ºòÇ¯¤ÏU-20ÂåÉ½¤Î¼çÎÏ¤Ç¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤È¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤ò·Ð¸³¤·¡¢½êÂ°¤¹¤ë¹¾¸¶FC¤Ç¤â¥ê¡¼¥°Àï29»î¹ç1¥´¡¼¥ë1¥¢¥·¥¹¥È¤òµÏ¿¤·¤¿¡£AFC¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¥º¥ê¡¼¥°¥¨¥ê¡¼¥È¡ÊACLE¡Ë¤Î¥ê¡¼¥°¥¹¥Æ¡¼¥¸¤Ç¤â¿À¸ÍÀï¡¢¹ÅçÀï¡¢Ä®ÅÄÀï¤ÎÂÐJ¥¯¥é¥ÖÀª¤¹¤Ù¤Æ¤Î»î¹ç¤ÇÀèÈ¯½Ð¾ì¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢U-23ÂåÉ½¤Ç¤â¼éÈ÷¤ÎÍ×¤È¤·¤ÆÂ¸ºß´¶¤òÊü¤Ä¡£¥¤¡¦¥´¥ó¥Ò¡Ê20¡Ë
K¥ê¡¼¥°¤Î¸Å¹ë¡¦¿å¸¶»°À±¥Ö¥ë¡¼¥¦¥£¥ó¥°¥¹½êÂ°¤Ç¡¢2025Ç¯¤ÎK¥ê¡¼¥°2Éô¤Ç¥ä¥ó¥°¥×¥ì¡¼¥ä¡¼¾Þ¤ÈÇ¯´Ö¥Ù¥¹¥È¥¤¥ì¥Ö¥ó¤ÎÎ¾¸õÊä¤ËÁª¤Ð¤ì¤¿±¦¥µ¥¤¥É¥Ð¥Ã¥¯¡£¥·¥ó¡¦¥ß¥ó¥Ï¤ÈÆ±¤¸¤¯ºòÇ¯¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¡õ¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤òÀï¤Ã¤¿°ì¿Í¤À¡£2023Ç¯²Æ¤ÎSBS¥«¥Ã¥×¹ñºÝ¥æ¡¼¥¹¥µ¥Ã¥«¡¼¤ËU-18´Ú¹ñÂåÉ½¤Î°ì°÷¤È¤·¤ÆÍèÆü·Ð¸³¤¬¤¢¤ê¡¢Åö»þ¤ÏÂç´ØÍ§æÆ¤äÇßÌÚÎç¤é¤òÍÊ¤·¤¿U-18¥óËÜÂåÉ½¤È¤âÂÐÀï¤·¤Æ¤¤¤ë¡£Æ±À«Æ±Ì¾¤ÎÃøÌ¾¿Í¤Ë¥µ¥à¥¹¥ó¸µ²ñÄ¹¤Î¸Î¥¤¡¦¥´¥ó¥Ò»á¤¬¤¤¤ë¤¿¤á¤«¡¢¡Ö²ñÄ¹ÍÍ¡×¤È¤¤¤¦ÊÌÌ¾¤â»ý¤Ä¡£¥¥à¡¦¥É¥ó¥¸¥ó¡Ê22¡Ë
º£Âç²ñ¤ÎU-23´Ú¹ñÂåÉ½¥¥ã¥×¥Æ¥ó¡£Á°²ó¤Î2024Ç¯U-23¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤Ç¤âÂåÉ½¥á¥ó¥Ð¡¼¤Ç¤ËÁª¤Ð¤ì¡¢Åö»þ¤ÏÆüËÜ¤È¤Î¥°¥ë¡¼¥×¥¹¥Æ¡¼¥¸ºÇ½ªÀá´Þ¤à2»î¹ç¤Ë½Ð¾ì¤·¤¿¡£¥Ü¥é¥ó¥Á¤ò¼çÀï¾ì¤È¤¹¤ëÁª¼ê¤Ç¡¢½êÂ°¤¹¤ë±º¹à¥¹¥Æ¥£¡¼¥é¡¼¥º¤Ç¤Ï¸µ´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¡¦¥½¥ó¥è¥ó¤é¤ÈÃæÈ×¤òÁÈ¤à¡£±º¹à¤ÏÍè·î¤ËACL2¤ÇGÂçºå¤ÈÂÐÀï¤¹¤ë¤À¤±¤Ë¡¢º£Âç²ñ¤Ç¤Î¥Ñ¥Õ¥©¡¼¥Þ¥ó¥¹¤â¥Á¥§¥Ã¥¯¤·¤Æ¤ª¤¤¿¤¤¡£¥Ú¥¯¡¦¥¬¥ª¥ó¡Ê19¡Ë
½à¡¹·è¾¡¤Î¥ª¡¼¥¹¥È¥é¥ê¥¢Àï¤Ç¡¢¸åÊý¤«¤é¤Î¥í¥ó¥°¥Ñ¥¹¤«¤é¹ë²÷¤Ê¥À¥¤¥ì¥¯¥È¥Ü¥ì¡¼¤òÆÍ¤»É¤·½à·è¾¡¿Ê½Ð¤Ë¹×¸¥¤·¤¿¥¢¥¿¥Ã¥«¡¼¡£¸µ´Ú¹ñÂåÉ½MF¥¯¡¦¥¸¥ã¥Á¥ç¥ë¤é¤òÇÚ½Ð¤·¤¿¥µ¥Ã¥«¡¼Ì¾Ìç¹»¡Ö¥Ü¥¤¥ó¹â¹»¡×½Ð¿È¤Ç¡¢ÇúÈ¯Åª¤Ê¥¹¥Ô¡¼¥É¤òÉð´ï¤ËÎ¢¤Ø¤ÎÈ´¤±½Ð¤·¤òÆÀ°Õ¤È¤¹¤ë¡£K¥ê¡¼¥°2Éô¤Î³ø»³¥¢¥¤¥Ñ¡¼¥¯½êÂ°¤Ç¡¢ºòµ¨¥ê¡¼¥°Àï20»î¹ç3¥´¡¼¥ë3¥¢¥·¥¹¥È¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£ºòÇ¯5·î¤ÎÂè14Àá¥½¥¦¥ë¥¤¡¼¥é¥ó¥ÉFCÀï¤Ç¤Ï2G2A¤Î³èÌö¤Ç2Éô½µ´ÖMVP¤Ë¤âÁª¤Ð¤ì¤¿¡£¥¥à¡¦¥Æ¥¦¥©¥ó¡Ê20¡Ë
ºòÇ¯12·î¤Ë¥«¥¿¡¼¥ìÉÙ»³¤Ø¤Î²ÃÆþ¤¬È¯É½¤µ¤ì¤¿Âç·¿FW¡£¹â¹»»þÂå¤«¤é¾Íè¤ò¾üË¾¤µ¤ì¡¢Â´¶È¸å¤ÏK¥ê¡¼¥°¤ò·ÐÍ³¤»¤º²¤½£¤Ø¿Ê½Ð¡£¥Ý¥ë¥Æ¥£¥â¥Í¥ó¥»¤ÎU-23¥Á¡¼¥à¤Ç¸ø¼°ÀïÄÌ»»36»î¹ç5¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤·¤¿¡£U-20´Ú¹ñÂåÉ½¤Ç¤Ï¥¥ã¥×¥Æ¥ó¤òÌ³¤á¡¢ºòÇ¯¤ÎU-20¥¢¥¸¥¢¥«¥Ã¥×¤ÇÂç²ñÆÀÅÀ²¦¡Ê5»î¹ç4¥´¡¼¥ë¡Ë¡¢U-20¥ï¡¼¥ë¥É¥«¥Ã¥×¤Ç4»î¹ç1¥´¡¼¥ë¤òµÏ¿¤¹¤ë¤Ê¤É¡¢¼¡À¤Âå¤Î´Ú¹ñÂåÉ½¥¹¥È¥é¥¤¥«¡¼¤È¤·¤Æ´üÂÔ¤µ¤ì¤ëÁª¼ê¤À¡£
ÆüËÜ¤Ï2Âç²ñÏ¢Â³¡¢´Ú¹ñ¤Ï2020Ç¯Âç²ñ°ÊÍè¤Î·è¾¡¿Ê½Ð¤ò¤«¤±¤ÆÎ×¤àÆü´ÚÀï¡£U-23´Ú¹ñÂåÉ½¤Ë´Ø¤¹¤ë¤µ¤é¤Ê¤ë¥Á¡¼¥à¾ðÊó¤Ï¡¢¥¹¥Ý¡¼¥ÄÆ°²èÇÛ¿®¥µ¡¼¥Ó¥¹¡ØDAZN¡Ù¤Ç³ÎÇ§¤Ç¤¤ë¡£