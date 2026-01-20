ハイヒール・モモコ「朝ご飯はやっぱり和風」ハワイ旅行での手作り朝食公開「知り合いの別荘をお借りしたんで」
【モデルプレス＝2026/01/20】お笑いコンビ・ハイヒールのモモコが1月20日、自身のInstagramを更新。ハワイ旅行中に滞在先で作った手料理を公開し、話題を呼んでいる。
【写真】61歳大御所芸人「プライベート感満載」ハワイ滞在先で作った和風朝食
夫ともにハワイを訪れたことを明かしていたモモコ。この日の投稿では「今回のハワイ旅行は、知り合いの別荘をお借りしたんで、朝ご飯は、毎日おうちで食べてました」と旅行の様子を公開。「朝ご飯は、やっぱり和風がおいしいね」と、自身がフライパンを振って調理する姿やテーブルに並んだ焼きそばや肉料理などの写真を載せている。
また、モモコの夫・小林政仁さんは、「じつは、節約旅行！」と題して更新した自身のブログにて「朝ごはんはすべて奥さんと友達のくんちゃんが作ってくれて 節約して買い物した食材は全部食べ切りました」と説明。朝食を複数公開し「逆に部屋で食べれるの贅沢かもです ありがとう」と感謝をつづっている。
この投稿に、ファンからは「別荘で手作り朝食なんて素敵」「ハワイで和風のご飯は落ち着く」「モモコさんの手料理美味しそう」「豪華な朝ごはんで羨ましい」「プライベート感満載で癒やされる」「別荘を貸してくれるお友達もすごい」といったコメントが寄せられている。
モモコは1992年に一般男性と結婚。1995年に長男、1999年に次男、2002年に長女を出産した。（modelpress編集部）
