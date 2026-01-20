◆テニス ▽全豪オープンテニス第３日（２０日、メルボルン・ナショナルテニスセンター）

【メルボルン（オーストラリア）２０日＝吉松忠弘】世界ランキング２０３位で、自身初の４大大会本戦入りを果たした坂本怜（ＩＭＧ）が、１９歳６か月で全豪日本男子シングルス最年少勝利の快挙を逃した。自身初めての５セット試合で、同世代のライバル、同１５０位のラファエル・ホダル（スペイン）に３時間５１分に及ぶ死闘の末、６−７、１−６、７−５、６−４、３−６で敗退した。

第１セット、タイブレイクで先にチャンスが来たのは坂本だった。セットポイントがあったが、フォアの凡ミスで失うと、先制を許した。第２セット、自身、２度目のサービスゲームを失うと、気持ちが切れた。ラケットをたたきつけ、２セットを連取された。

しかし、お互いに１９歳の若者だ。相手も５セット試合の経験はない。通常のツアーなら、２セット先取で勝ちだ。しかし、４大大会はもう１セット取らないと勝利にならない。その第３セットに、相手は間違いなくレベルが落ちた。第１サーブが入らなくなり、坂本は２セットを奪い返し追いついた。

最終セット、坂本から２−３で、坂本は左太ももを何度もたたいた。左足を何度もぶらぶらさせ、初めて経験する５セットで、疲労が蓄積しているのは目に見えていた。２−５でトレーナーにマッサージを受けるが、最後は力尽きた。

坂本は、錦織圭同様に、１５歳で、日本テニス協会盛田正明名誉顧問が私財で設立したテニス基金の援助を受け、米フロリダにあるＩＭＧアカデミーに留学した。２０２４年に全豪オープン・ジュニアで優勝。４大大会ジュニア日本男子シングルス史上２人目の栄冠を手にした。同年にジュニア世界王者に輝き、同年１０月にプロ転向を果たした。

今大会は、４大大会予選に挑戦すること３度目。予選３試合、１度も自分のサービスゲームを失うことなく、相手に握られたブレイクポイントもわずか３本だけ。最速で時速２１１キロのサーブをぶっ放す圧倒的な攻撃力で、予選を１セットも失わずに勝ち上がった。