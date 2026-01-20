

旧四番丁小学校南側 高松市番町 20日

急な日程で衆議院が解散されることになり、岡山・香川も選挙の準備で慌ただしくなっています。高松市では候補者のポスターを貼る掲示板の設置が始まりました。

20日午後、高松市の委託業者が市役所の近くに掲示板を設置しました。

衆議院が1月23日に解散され、衆院選が1月27日公示、2月8日投開票の日程で行われます。

高松市では公示までの短い期間で市内の約500カ所に掲示板を設置します。

（高松市選挙管理委員会 事務局／滑田健二 課長補佐）

「非常にタイトなスケジュールで動いておりますけれども大事な選挙ですので万全を期して選挙に臨みたい」

非常にタイトなスケジュールで衆院選の準備を進めなければいけない選挙管理委員会。担当者からも思わず本音が出ます。

（高松市選挙管理委員会 事務局／滑田健二 課長補佐）

「バタバタですね……」

順調に進まなかった準備の一つが、期日前投票所の設置です。

（荻津尚輝リポート）

「期日前投票所としても使われるこちらのコミュニティセンター。日程の都合が付かず、本来予定していた期間よりも短い期間での期日前投票所の開設となります」

こちらは市内に11カ所ある期日前投票所の一つです。1月31日から2月7日まで設置する予定でしたが、別の予定で予約されていたため、2月3日から7日まで期間を短縮して設置することになりました。

（高松市選挙管理委員会 事務局／滑田健二 課長補佐）

「日は短くなりますけれども投票に行っていただきたい」

高松市の選管では入場券の発送も1月28日から始まる期日前投票に間に合わない見込みだということです。

（高松市選挙管理委員会 事務局／滑田健二 課長補佐）

「入場券が無くても期日前投票はできますので、ぜひ期日前投票に行っていただきたい」