1月20日は、二十四節気の「大寒」です。大寒といえば、こんな縁起物もあります。

■永易友希記者

「福岡県糸島市にある農場です。こちらでは、卵のパック詰め作業が急ピッチで進んでいます。」



大寒の日に産まれた「大寒卵」です。栄養価が高いとして「食べると健康に暮らせる」といわれているということです。

こちらの農場では、この日に産まれたおよそ6000個の卵をスタッフ総出の手作業でパック詰めしました。





■緑の農園・早瀬憲一 代表取締役Q.忙しいですか？「きょうは予約が入っていて。体感ですが、いつもの10倍くらいの予約は入っています。」卵の高値が続く昨今。「大寒卵」を贈答用として購入する人も増えたといいます。■早瀬 代表取締役「卵を贈ると、いま卵が高いから喜ばれることもあるみたいなので、そういった意味では、みんなが卵が高い中でも幸せになれる日というか。」

平飼いで育てたニワトリが産んだ卵「つまんでご卵」は、通常と同じ価格で販売され、大サイズは10個入りが1パック735円です。



買い物客が列を作る人気ぶりでした。



■買い物客

Q.いくつ買いましたか？

「Mサイズを2パック。卵焼きやケーキ作って（食べます）。」



イートインコーナーでは、卵かけご飯を食べる人の姿もありました。



■買い物客

「めちゃくちゃ濃厚で、家で食べる卵と全然違うと思います。ことし一年、健康に過ごせると思います。」