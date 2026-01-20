27日に公示される衆院議員選挙で、国民民主党県連は山形県3区に昨年秋の鶴岡市長選に出馬した会社役員の喜多恒介さんを擁立する方向で準備を進めていることが分かりました。



国民県連関係者によりますと、県3区の鶴岡市に住む会社役員の喜多恒介さん（36）は、15日までに国民が行った衆院選の立候補者一般公募に応募したということです。これを受け、国民内で公認や推薦などの取り扱いを検討し、擁立の準備を進めています。YBCの取材に対し、喜多さんは「お話しできる状況になったら皆さんにご連絡します」と答えるにとどまりました。





喜多さんは岩手県生まれ、埼玉県育ちで、2015年に東京大学農学部を卒業、2020年に慶応義塾大学大学院を修了しました。在学中から学生や社会人向けのキャリアスクールを経営していて、昨年5月に鶴岡市内に移住しています。一方、国民と立憲民主県連、連合山形は20日、衆院選の対応を協議しました。関係者によりますと、2党1団体として現職のいる選挙区には互いに対抗馬を出さずに協力し、現職がいない県3区は立憲の新人を擁立する予定でした。しかし、会合で国民県連が県3区に独自候補の擁立方針を伝えたため、話し合いはまとまりませんでした。このため、衆議院での2党1団体の枠組みは事実上棚上げの状態になったということです。県3区には、これまでに自民党現職の加藤鮎子さんのほか、20日付で立憲民主党を離党し中道改革連合に入党を届け出た新人の落合拓磨さんが出馬を表明しています。