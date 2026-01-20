今シーズン最も強く長い寒波の到来です。山形県内は冬型の気圧配置が強まり、大雪となる所がある見込みで、山形地方気象台は21日夕方から25日頃にかけて大雪に注意・警戒を呼びかけています。



気象台によりますと、日本付近は25日頃にかけて強い冬型の気圧配置が続く見込みです。

特に21日夜から22日にかけて、東北地方の上空およそ5000メートルに大雪に警戒が必要なマイナス36度を下回るマイナス42度以下の強烈な寒気が流れ込み、大雪に警戒が必要とされています。

この影響で県内は大雪となる所がある見込みで、発達した雪雲が同じ場所にかかり続けた場合、警報級の大雪になる恐れがあります。

21日午後6時までに予想される24時間降雪量は、多い所で山沿いで50センチ、村山・置賜・最上の平地で30センチ、庄内の平地で20センチです。その後も降雪が続き、積雪がさらに増える恐れがあります。

ウェザーニュースによりますと、寒波の影響でJR山形新幹線は23日の夜から24日の午前中にかけて大幅な遅れや運転を見合わせる可能性があります。

また、東北の高速道路は21日夜から22日夜にかけてと、24日午後から25日夜にかけての2回、寒波の影響が大きく、車両の立ち往生リスクがあり、規制や通行止めが行われる可能性があるということです。

気象台は21日夕方から25日頃にかけて、大雪による交通障害、建物や農業施設への被害、屋根からの落雪に注意・警戒を呼びかけています。