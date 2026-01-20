新世代と呼びたい徹底アップデート

2022年のトヨタは、自社初の量産バッテリーEV、bZ4Xが厳しい競争へ揉まれることを予測していたはず。また発売直後に、ホイールバブの不備によるリコールが発生。駆動用バッテリーに関わるソフトウエアや、ヒーターの制御にも問題が発見された。

【画像】良い意味でクラスの「中庸」 トヨタbZ4X サイズの近い電動モデルと写真で比較 全135枚

しかし、「カイゼン」以上の徹底アップデートを経て、新世代と呼びたいほどbZ4Xの実力は向上した。ボディやインテリアだけでなく、全面的に更新されたといっていい。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

まずは見た目から。従来までマット仕上げだった樹脂製ホイールアーチは、グロス・ブラックへ変更。ハンマーヘッド・ノーズが与えられ、コの字のデイライトを得ている。リアスポイラーは大型化。アンダーカバーも、空気抵抗の低い形状へ改められた。

その内側では、新しい駆動用バッテリーとモーター、シリコンカーバイド半導体を用いたインバーター、トランスアクスル・トランスミッションを獲得。それらのパワートレインを実装するため、シャシーも再設計されたという。

エネルギー効率を高め航続距離を伸延

駆動用バッテリーは、56.0kWhか69.0kWhの2種を用意。大容量とはいえないが、車重増加を抑えつつエネルギー効率を高め、航続距離を最長566kmへ伸ばしている。急速充電は、プレコンディショニング機能を得たことで、最高150kWに対応する。

駆動用モーターは、前輪駆動で203psから224psへ増強。新しいインバーターと、鏡面仕上げのギアを組んだトランスミッションが功を奏し、電費は25％良くなった。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

ツインモーターの四輪駆動もあり、118psのユニットがリア側へ追加される。総合342psを発揮し、0-100km/h加速は5.1秒とテスラ級へ縮めた。またトルクベクタリング機能のソフトウェアをアップデートし、操縦性のバランスも見直されている。

サスペンションは、スプリングとダンパーを更新。前側はブッシュも強化されている。ステアリングラックはリジッドマウントに。シャシー剛性を高めるべく、構造用接着剤の塗布量が増え、新しい接合技術も採用した。逆に、従来と同じ部品はどれなのだろう？

i-コクピット風の運転姿勢は従来通り

車内空間は、全長4700mm前後の電動クロスオーバーとして、これまで通り平均的。やや高めの着座位置で、小さめのステアリングホイールが低い位置に伸び、フロントガラスの付け根に配されたメーター用モニターを見る、という運転姿勢も変わらない。

プジョーのi-コクピット風レイアウトといえ、快適な姿勢を探しにくい人はいらっしゃるはず。フロントシートは座面が短めで、調整範囲も狭め。身長の高いドライバーは、もう少しゆったりしたサイズを欲すると思う。横方向のサポート性もより欲しい。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

センターコンソールは、グロス・ブラックのパネルからグレーに更新。ダッシュボードまわりも、ソフトに仕上げられている。インフォテインメント用タッチモニターはインチアップし、エアコンの操作パネルは高級感が高められた。

後席側はライバルより狭めで、フロアが高く、膝の位置が上がり気味。シートを肉厚にし、頭上空間の余裕も増やしたいところ。それでも、大人がくつろげる広さはある。

大幅に使いやすくなったタッチモニター

インフォテインメント・システムは、従来より間違いなく使いやすくなった。運転支援システムの設定が容易になり、スマホとのミラーリングも即座に済む。センターコンソールには、スマホの無線充電パッドが2台分備わる。

メニュー構造は論理的で理解しやすく、タップへの反応が素早い。ステアリングホイールにも、運転支援システムの切り替えなどのボタンが配され、扱いやすい。



トヨタbZ4X デザイン FWD（英国仕様）

荷室容量は452L。約600Lを誇る競合モデルもあるから、広いとはいえないが、荷室の床下には充電ケーブルを収納できる。部分的に硬質なプラスティックが露出し、硬い荷物を載せるとカタカタうるさいのが惜しい。

ちなみに、2026年後半にはbZ4X ツーリングが登場予定。荷室が広くなり、アウトドア感の強い見た目を得るとか。汎用性を重視する向きは、こちらを待つのもアリだろう。

この続きは、トヨタbZ4X（2）にて。