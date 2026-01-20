ナイネンがポップアップ開催♡温活と癒しが叶う3ブランド集結イベント

“体温を１℃上げる”ニットランジェリーで注目を集める「nainen(ナイネン)」が、阪神梅田本店で特別なポップアップイベントを開催。温活を軸に、香りやお茶で心まで整う3ブランドが集結します。寒さが厳しいこの季節、身に着けるもの・香り・味わいの3方向からアプローチし、自分をやさしく労わる時間を提案。日常に寄り添う癒しを見つけられる、期間限定の心地よい空間です♡

温める・整うを叶える3ブランド

本イベントのテーマは「温める、温まる、整う。～温活とアロマの癒し時間～」。

着るだけで温かさを実感できるニットランジェリー「ナイネン」、植物本来の香りで心をほぐす「パーフェクトポーション」、そして自分を内側から整えるお茶を提案する「Legare室町二条調茶所」が集まります。

それぞれの専門性を活かし、心と身体のバランスにやさしく寄り添う体験を届けます。

店頭限定の体験と来店特典

会場では、「パーフェクトポーション」の7つのチャクラブレンドの香りを使った「今日の私のバランスチェック」や、「Legare室町二条調茶所」によるハーブティーブレンドの試飲を実施。

香りや味わいを通して、自分の状態を知るひとときを楽しめます。さらにナイネンでは、パーフェクトポーションとのコラボ腹巻キャミソールを販売。

来店者は10％OFFで購入でき、10,000円（税込）以上のお買い上げでナイネン特製巾着袋がプレゼントされます（数量限定）。

着るだけで温まるナイネンの魅力

【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール

【吸湿発熱】腹巻キャミソール／腹巻ハーフパンツ／ロングカーディガン

【吸湿発熱】腹巻フレンチスリーブトップス／腹巻ロングパンツ

ナイネンでは、【吸湿発熱】腹巻ホルターネックキャミソール、腹巻キャミソール、腹巻ハーフパンツ、腹巻フレンチスリーブトップス、腹巻ロングパンツ、ロングカーディガン、マルチウォーマーなど、寒い季節に寄り添うアイテムが揃います。

冬の私をやさしく温める場所

冷えやすい季節だからこそ、自分をいたわる時間は大切。

ナイネンの温かさ、パーフェクトポーションの香り、Legare室町二条調茶所のお茶がそろう今回のポップアップは、忙しい日常の中で立ち止まれる癒しの空間です。

身に着けて、香って、味わって、心と身体を整えるひとときを。阪神梅田本店で、あなただけの温活習慣を見つけてみてくださいね♡