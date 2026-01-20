Ãæ¹ñ¡¢ÂÐÆü¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹Í¢½Ð3³äÁý¡¡25Ç¯12·î¡¢280¥È¥ó
¡¡¡ÚËÌµþ¶¦Æ±¡ÛÃæ¹ñÀÇ´ØÁí½ð¤¬20Æü¸øÉ½¤·¤¿2025Ç¯12·î¤ÎËÇ°×¥Ç¡¼¥¿¤Ë¤è¤ë¤È¡¢¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¡Ê´õÅÚÎà¡Ë¼§ÀÐ¤ÎÆüËÜ¤Ø¤ÎÍ¢½ÐÎÌ¤ÏÁ°Ç¯Æ±·îÈæ31.6¡óÁý¤Î280¥È¥ó¤À¤Ã¤¿¡£Á°·îÈæ¤Ç¤Ï8.0¡ó¸º¤È¤Ê¤Ã¤¿¤¬¡¢25Ç¯¤Î·îÊÌ¤Ç¤Ï2ÈÖÌÜ¤Î¹â¿å½à¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤¬·³Ì±Î¾ÍÑÉÊÌÜ¤ÎÍ¢½Ðµ¬À©¤òÂÇ¤Á½Ð¤¹Á°¤Ç¡¢11·î°Ê¹ß¤ÎÆüÃæ´Ø·¸°²½¤Î±Æ¶Á¤Ï¸ÂÄêÅª¤À¤Ã¤¿¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤Ïº£Ç¯1·î6Æü¤Ë»Ï¤á¤¿ÂÐÆüÍ¢½Ðµ¬À©¤Ë¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹´ØÏ¢À½ÉÊ¤¬´Þ¤Þ¤ì¤ë¤È¤ÏÌÀ¸À¤·¤Æ¤¤¤Ê¤¤¤¬¡¢Â¸µ¤Ç¤ÏÂÐÆüÍ¢½Ð¿³ºº¤ò¸·³Ê²½¤¹¤ëÆ°¤¤¬¤ß¤é¤ì¡¢ËÇ°×¤¬ÄäÂÚ¤·¤Æ¤¤¤ë²ÄÇ½À¤¬¤¢¤ë¡£
¡¡Ãæ¹ñÀ¯ÉÜ¤ÏºòÇ¯4·î¡¢ÊÆÃæËÇ°×Ëà»¤¤òÇØ·Ê¤Ë°ìÉô¤Î¥ì¥¢¥¢¡¼¥¹¤ÎÀ¤³¦¤Ø¤ÎÍ¢½Ð¤òµö²ÄÀ©¤È¤·¤¿¡£