２０日の東京株式市場で、読売株価指数（読売３３３（さんさんさん））の終値は、前日比１９６円８３銭（０・４３％）安の４万５９３５円８４銭だった。

７営業日ぶりに値下がりした。３３３銘柄のうち６割超にあたる２０６銘柄が下落した。

１９日は米国市場が休場だった。欧州市場は、デンマーク自治領グリーンランドの領有を目指す米国と欧州諸国の対立への懸念から軟調に推移し、２０日の東京市場もこの流れを引き継いだ。半導体関連株を中心に東証プライム銘柄の７割超が値下がりした。

一方、衆院選で与野党が食料品にかかる消費税の減税を掲げたことで、小売業銘柄などには買いが入り、相場を下支えした。

個別銘柄の下落率は、半導体や産業用電気機器を手がける富士電機（７・４４％）が最大で、リクルートホールディングス（６・３０％）、岩谷産業（５・６１％）の順に大きかった。

上昇率は、イオン（５・８７％）がトップだった。神戸物産（５・７８％）、ニチレイ（５・５０％）と続いた。

日経平均株価（２２５種）の終値は、前日比５９２円４７銭（１・１１％）安の５万２９９１円１０銭だった。４営業日連続で値下がりした。

東証株価指数（ＴＯＰＩＸ）は３０・８０ポイント（０・８４％）低い３６２５・６０。