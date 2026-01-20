阿蘇で男女3人乗る遊覧ヘリが行方不明　スマホが衝撃感知し自動通報　運航会社は2年前にも不時着事故で3人重傷

熊本・阿蘇市で男女3人が乗っているとみられる遊覧ヘリコプターが行方不明となっています。

異常事態が明らかになったのは20日午前11時過ぎのことでした。

ヘリに乗っていた人のスマートフォンが衝撃を感知し、消防に自動通報したのです。

ヘリコプターの運航会社によると、乗っていたのは60代の男性パイロットと台湾から来た観光客の40代男性と30代女性の合わせて3人。

阿蘇市内にある動物園「阿蘇カドリー・ドミニオン」を午前11時に出発し、阿蘇中岳などを巡り10分間ほどで戻る予定でした。

しかし、予定時刻になっても戻らなかったということです。

ヘリからの緊急信号を受けた運航会社は、別の機体で周辺を捜索に向かいましたが発見に至らなかったということです。

この運航会社は、2024年にも阿蘇の遊覧ヘリコプターが不時着し、3人が重傷を負う事故を起こしています。

今回行方が分からなくなったヘリは、飛行前点検や20日の1回目と2回目の飛行では異常がなかったため、3回目の遊覧飛行に向かったということです。

また、60代の男性パイロットも操縦歴10年以上で体調不良などもなかったということです。

警察や消防、さらに航空自衛隊が地上と空から機体の捜索にあたっています。