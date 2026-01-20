■全国の21日の天気

冬型の気圧配置が強まり、日本付近は今季最強クラスの寒気に覆われそうです。日本海側は広い範囲で雪が降り、大雪となるでしょう。21日、夕方までの24時間予想降雪量は、東北・北陸で70センチ、北海道で50センチ、近畿で30センチ、中国地方で25センチ、関東甲信で20センチとなっています。交通機関の乱れに警戒が必要です。

太平洋側でも、雪の降る所があるでしょう。朝は全国的に冷え込みが強まり、中国四国でも、氷点下の所がありそうです。日中も全国的に気温が低く、北海道や東北北部は、各地で真冬日となるでしょう。東北や東海、近畿を中心に、この冬一番の寒さになりそうです。万全の寒さ対策が必要です。

予想最低気温（前日差）

札幌 -6℃（＋2 2月中旬）

仙台 -3℃（-4 真冬）

新潟 -1℃（-1 真冬）

東京都心 1℃（-4 真冬）

名古屋 -2℃（-10 真冬）

大阪 1℃（-6 真冬）

広島 1℃（-6 真冬）

高知 0℃（-11 真冬）

福岡 4℃（-4 真冬）

鹿児島 5℃（-4 真冬）

那覇 15℃（-3 真冬）

予想最高気温（前日差）

札幌 -2℃（＋1 真冬）

仙台 1℃（-5 真冬）

新潟 2℃（-4 真冬）

東京都心 7℃（-2 真冬）

名古屋 6℃（-4 真冬）

大阪 7℃（-5 真冬）

広島 8℃（-3 真冬）

高知 10℃（-3 真冬）

福岡 7℃（-4 真冬）

鹿児島 10℃（-5 真冬）

那覇 17℃（-3 真冬）

■全国の週間予報

25日頃にかけて、冬型の気圧配置が続き、今季最強クラスの寒気が居座るでしょう。日本海側を中心に大雪が続き、記録的な大雪となるおそれもあります。22日夕方までの24時間降雪量は、東北・北陸で100センチ、近畿・中国地方で70センチ、関東甲信・東海で50センチ、北海道で40センチ。さらに、23日夕方までの24時間に、北陸で130センチ、東北で70センチ、東海で50センチ、北海道・近畿・中国地方で40センチの雪が降る見込みで、その後も大雪が続きそうです。短時間で積雪が急激に増え、大規模な立ち往生などの交通障害が発生するおそれがあります。最新の情報に注意し、不要不急の外出は控えるようにしてください。停電や物流の停滞、集落の孤立などにも注意が必要です。

普段、雪の少ない太平洋側でも、大雪となる所があり、濃尾平野などでも積雪となる所がありそうです。気温は全国的に低く、しばらく厳しい寒さが続くでしょう。