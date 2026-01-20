ティーンファッション誌「nicola」（新潮社）の現役専属モデルとして活動中の崎浜梨瑚（15）と中瀬梨里（15）によるニコイチアイドルユニット「リコリリ」が「ロボキッス／#BlueTickSyndrome」を、21日にデジタルリリースする。平成のアイドルシーンを席巻したハロー！プロジェクト発のアイドルデュオ「W（ダブルユー）」（辻希美・加護亜依）によるヒット曲「ロボキッス」を令和版としてカバーする。

サウンドは、原曲の雰囲気を最大限に生かしつつ、多種多様な電子音を盛りフューチャー感と懐かしさを同時に感じられる仕上がりとなった。リコリリのガーリーな歌声とのミスマッチ感も、クセになるポイントになりそうだ。発売日の21日午後6時から、ミュージックビデオがYouTubeのリコリリ公式チャンネルで公開予定。宇宙船からロボットを操作し地球を救うストーリーで、ニコラプロデュースによる2人のファッションにも注目だ。

2曲目の「#BlueTickSyndrome」のテーマは“両片想い”で、スマホの先にいる相手への想いをキャッチーな歌詞とエモーショナルなメロディーで表現した。タイトルの“blue tick”は、「既読無視」を意味するネットスラングで、まさにα世代らしいラブソングとなった。

リコとリリは、コメントを発表した。

リコ（崎浜梨瑚＝イトーカンパニー所属）このたび、リコリリで「ロボキッス」をカバーさせて頂く事になりました！！！この曲をカバーするうえで、私たちはリスペクトを忘れず、曲の魅力を表現できるよう頑張りました！とてもかわいく楽しい曲になってるので、たくさん聴いてくれるとうれしいです！！！

リリ（中瀬梨里＝サンミュージック所属）アイドルの大先輩である、W(ダブルユー)さんの「ロボキッス」をカバーさせていただけるなんて思ってもいませんでした！すごくうれしいです！リズムが速く、上手に歌うのが難しい部分もありましたが、リコと一緒に頑張ったので多くの人に、たくさん聴いて愛してもらいたいです！MVも観てもらえるとうれしいでーすハート

今後のイベントとして、2月1日午後3時30分からイーアスつくば1Fセンターコートで「リコリリミニライブ＆サイン会」が開催予定。同月8日には東京・下北沢6会場サーキットで開催の「LIVEHOLIC presents.恋せよ男子2026」に出演する。

リコリリのデビューは、25年4月20日に発表された。1997年（平9）5月に創刊の「nicola」創刊30年で、本格的なアイドルプロジェクトは初めて。「nicola」は新垣結衣（37）蒼井優（40）川口春奈（30）永野芽郁（2）ら卒業生が女優として活躍するスターの登竜門で、専属モデルは「ニコモ」と呼ばれる。リコこと崎浜とリリこと中瀬はニコモとして活動中の同い年で、以前から非常に仲が良く、念願のユニット結成となった。同年6月18日にデビューシングル「Pure pop／Ring☆Ring☆Ring」をリリースした。