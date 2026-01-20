ABS秋田放送

写真拡大

五城目高校の生徒が郷土料理のだまこ鍋づくりに挑戦しました。

地域の人に作り方を教えてもらいながら地元自慢の味を学びました。

だまこ鍋づくりを行ったのは、五城目高校の2年生14人です。

地域の郷土料理を受け継いでいこうと9年前に始まった調理実習。

作り方を教えてくれるのはコメの消費拡大に取り組んでいる地域の人たちです。

具材は定番のネギやセリ、しいたけ、など。

生徒たちが特に苦戦したのがゴボウのささがきでした。

生徒
「まって」
地域の人
「そうそうそう」
生徒
「手切りそうやな」

地域の人
「はんごろしって知ってる？」
生徒
「知ってます、荒い感じの、ちょっと粒が残ってる感じの」

コメをすりつぶす前に、少し塩を入れることが煮崩れしないこつだということです。

1年生と3年生の分もだまこ鍋をつくり、全校生徒で味わいました。

生徒
「やっぱり自分で作った方が気持ちが込もっていて、とてもおいしいです」
生徒
「だまこつぶすのが思ったより大変で、でもとても楽しかったです」
生徒
「五城目出身なんですけど、地元の郷土料理に触れられることができていい機会だなと思いました」

生徒たちは地域の人との交流を通じて、心もお腹もぽっかぽかに温まりました。