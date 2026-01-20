【特集】クマ被害を防ぐための新調査が春から本格化 DNAを活用してクマの生息把握へ 襲撃被害に遭った男性も協力 秋田
クマの被害を防ぐための新たな調査が、この春本格的に動き出します。
遺伝子情報 DNAを活用してクマの生息状況を調べるもので、襲撃被害に遭った北秋田市の男性も協力しています。
取材しました。
■コップ1杯の水でクマの可視化
環境事業担当 中谷優基さん
「クマがどこにいるか、大体どれぐらいの量いるかっていうのがわかる」
新たな調査を手がけるのは川の水からDNAを抽出して、棲んでいる生物を判別する技術を開発した、福井県の「フィッシュパス」です。
「環境DNAとは、水をコップ1杯の水をすくうだけでその水からどういった生き物がいるかっていうのがわかる技術でございまして、その技術を使ってですね、クマの見える化・可視化をしたとこういうところでございます」
フィッシュパスによりますと、採取した水に含まれるDNAを分析することによって、クマが24時間以内に周辺にいたかどうかを識別することができます。
ツキノワグマとヒグマの違いも判別可能です。
中谷優基さん
「クマがどの地点にいるかいないかっていうのはもちろんわかりますけども、相対的にどこが多いかっていうのも可視化することができるというところです」
県内では渓流釣りに訪れた際にクマに襲われてけがをする人が毎年のように出ています。
川の近くを散歩したりジョギングしたりしていて被害に遭うケースも相次いでいて、対策は喫緊の課題です。
川をつたって街中に移動することもあるクマ。
去年は秋田市の中心部にまで出没範囲を広げました。
■きっかけとなったのはクマ被害に遭った男性からの打診
水際対策の強化につながるこの新たな調査。
フィッシュパスが取り組むきっかけになったのは、河川や湖などの漁業権の管理などを行う「内水面漁業協同組合連合会」の全国組織の理事で、県組織の会長を務めている北秋田市の湊屋啓二さんです。
2023年にクマ被害に遭った湊屋さん。
湊屋啓二さん
「ここにいたの。それで、開けたとたん目がこうやって合って」
頭を中心にけがをして30針以上塗いました。
“自分のようにクマに襲われる人を1人でも減らしたい”と、再び被害が深刻化した去年10月、フィッシュパスに何か対策ができないかを打診しました。
湊屋啓二さん
「深い傷はやっぱり痛くなりますね」
2年3か月がたつ今も傷は完全には癒えていません。
河川を中心に人の生活圏へのクマの侵入状況がみてとれるようになる新たな調査。
湊屋啓二さん
「環境DNAを使って、その川にクマが来ているかどうかということは確認作業しなければといけないなと思っています」
あの日、周辺ではほかにも4人がクマに襲われました。
後を絶たないクマ被害。
湊屋啓二さん
「米代川本流なんかを見ていますと、非常に散歩されている方も多いんですよね。そういった方々に、やっぱりここにクマ来ていますよと。注意喚起はできると思うので、これは漁協の話だけではなく、市民の皆さまにも有益な情報になるんじゃないかなと思います」
川の水から採取したDNAを活用するクマの生息状況の調査は、春先にも県内で本格的に始まります。
♢♢♢♢♢♢♢♢♢♢
目撃や被害が落ち着く冬は、腰を据えてクマとの向き合い方について考える時間をとることができる期間です。
少しでも被害を防ぎ減らすための対策が様々な視点で進められています。