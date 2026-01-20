立憲民主党などの野党の後押しを受けて無所属で参議院選挙に出馬し、2回連続で当選している寺田静氏が20日付けで自民党会派に入りました。



寺田氏は自身のホームページで「一票を投じてくださった方々の期待に沿えなくなってしまった痛みを一生背負っていく覚悟。政策実現の成果を得ることでお応えしていきたい」とコメントしています。



寺田静氏は、2019年の参議院選挙で野党統一候補として出馬し、自民党の候補との事実上の一騎打ちを制して初当選を果たしました。





半年前＝去年7月の参院選でも立憲民主党などの野党の後押しを受けて自民党の候補などに勝利し、2回目の当選を果たしています。夫の学氏は今期限りの引退を表明している立憲民主党の衆議院議員です。寺田氏は、これまで国会で無所属で活動してきましたが、事務所によりますと20日付けで参議院の自民党会派に入りました。自民党員にはなっていません。寺田氏は自身のホームページで「託された思いを形にすることは無所属ではかなわぬ懸念があった。党派を超えともに活動してきた自民党の議員から声掛けを受け政策の実現のために決断した。一票を投じてくださった方々の期待に沿えなくなってしまった痛みを一生背負っていく覚悟。政策実現の成果を得ることでお応えしていきたい」とコメントしています。