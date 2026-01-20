立憲民主党と公明党が新たに立ち上げた「中道改革連合」からは、秋田1区に新人の早川周作氏が、2区に現職の緑川貴士氏が立候補する予定です。



2人は20日、記者会見に臨み出馬を正式に表明しました。



1区に出馬する早川周作氏は、秋田市出身の49歳。



卓球Tリーグ男子の琉球アスティーダの運営会社で会長兼社長を務めています。





明治大学を卒業後、羽田孜元総理の私設秘書を2年間務め、2005年の衆議院選挙では当時の民主党の公認候補として鳥取1区に出馬して次点でした。今回の衆院選に向けては、人口減少対策や産業の振興、地方創生の実現などを政策の柱に掲げています。中道 新 早川周作氏「強い地域がどんどん強くなる政治ではなくて弱い地域のほうに光を当てる。政治にそろそろ変えていかないと秋田はなくなります」「秋田から逆転をする、秋田を諦めない、秋田から逆転。秋田から地方創生。秋田から日本再生。懸命に取り組んでいきたいと思います」2区に出馬するのは、現職の緑川貴士氏41歳です。元民放アナウンサーの緑川氏は、2017年の衆議院選挙で比例復活で初当選。2021年と前回、おととしの衆院選では、いずれも選挙区で自民党の候補を破って当選しています。緑川氏は「粘り強く対話を重ねて多様な民意を反映させる政治を目指す」と訴えました。中道 現 緑川貴士氏「覚悟をもってこの一致結束してですね、同じ理念政策を共有することができる仲間たちと可能な限りまとまって、今の政権に対してしっかりとこの秋田の声を、そして政治の流れを変えていくための、このうそ偽りのない政治、そして地方を大切にできる政治、誠実な政治を取り戻していくために全力を持って戦っていきたいというふうに思っております」2人は、20日付けで中道改革連合に入り、選挙に臨みます。