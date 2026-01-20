松嶋菜々子主演の木曜ドラマ『おコメの女－国税局資料調査課・雑国室－』（テレビ朝日系）第1話のTVer再生数が300万回を突破した。（※）

参考：『おコメの女』“鷹羽”千葉雄大に漂う“糠の匂い” “作久子”大地真央が抱えてきた痛み

本作は、『ドクターX～外科医・大門未知子～』（テレビ朝日系）、『緊急取調室』（テレビ朝日系）などヒット作を輩出するテレビ朝日の木曜ドラマ枠に誕生する新たな社会派エンタメドラマ。松嶋がテレビ朝日系連続ドラマ初主演を務める。

東京国税局・資料調査課。職員の圧倒的な情報収集能力と調査スキルは“マルサ”（国税局査察部）をしのぐといわれ、1人あたりが見つける隠し所得は年間数億円にものぼるという。脱税者を震え上がらせるこの部署は“税務調査最後の砦”で、“料”の米偏を取って「コメ」と呼ばれている。

本作の舞台となるのは、そんな「コメ」の中に新設されたドラマオリジナルの部署「複雑国税事案処理室」＝通称「ザッコク」。松嶋演じる主人公・米田正子は、なかなか手を出せない“厄介な”事案を扱う「ザッコク」を創設。“正しく集めて、正しく使う”という信念のもと、東大卒の財務省キャリアで数字のスペシャリスト・笹野耕一（佐野勇斗）、人心掌握術の天才・俵優香（長濱ねる）、強運だけが取り柄の室長・古町豊作（高橋克実）、そして正子の元上司で、かつては“ガサ入れの魔女”と恐れられた飯島作久子（大地真央）と、個性派揃いのメンバーとともに悪徳脱税者たちに大なたを振るう。また、正子と因縁がありそうな経済産業大臣・鷹羽宗一郎（千葉雄大）、ザッコクを毛嫌いする上長・麦谷実（戸次重幸）、さらに正子の父・米田田次（寺尾聰）も登場する。

※計測期間：2026年1月8日～1月19日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）