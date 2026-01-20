篠原涼子主演『パンチドランク・ウーマン －脱獄まであと××日－』（日本テレビ系）第1話のTVer再生数が200万回を突破した。（※）

参考：『パンチドランク・ウーマン』初回から壮絶な幕開けに 篠原涼子とジェシーの揺れ動く心情

本作は、女性刑務官と殺人犯による脱獄劇。真面目で勤勉に生きてきた冬木こずえ（篠原涼子）が、殺人犯・日下怜治（ジェシー）との出会いをきっかけに“悪女”へと変貌していく。こずえの過去を知る刑事・佐伯雄介（藤木直人）も巻き込み、3人の関係は複雑に揺れ動いていく。

キャストには、主演の篠原のほか、ジェシー、藤木直人、小関裕太、知英、高橋努、尾碕真花、柏木悠（超特急）、沢村玲（ONE N' ONLY）、新納慎也、河内大和らが名を連ねている。

※計測期間：2026年1月11日～1月19日※TVerにおけるVODのみの番組動画再生数（TVer DATA MARKETING調べ）※リアルタイム配信・追っかけ再生による再生数は除外※放送局のキャッチアップサービスと他社プラットフォーム等は除外

（文＝リアルサウンド編集部）