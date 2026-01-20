『ズートピア』の約50cmのビッグサイズぬいぐるみが登場！　※「コストコ」Instagram

　「コストコ」が、1月20日（火）に公式Instagramを更新。映画『ズートピア』に登場するジュディ、ニック、クロウハウザーのビッグサイズのぬいぐるみが、全国の「コストコ」倉庫店で順次販売されると紹介した。

■ブランケットも付属！

　今回登場するのは、ジュディ、ニック、クロウハウザーの抱き心地抜群の約50cmのビッグサイズぬいぐるみ。

　映像ではジュディ、ニック、クロウハウザーのぬいぐるみが、カートにぎゅうぎゅうに乗っている様子が映し出されており、かなりの大きさであることがうかがえる。

　また後ろ姿も公開されており、しっぽまでフワフワな仕様のよう。キャラクターのイラスト入りブランケットも付属するそうで、寒さから守ってくれそうなセット内容となっている。

　本商品は、全国の「コストコ」倉庫店で順次販売開始予定とのこと。入荷時期や在庫・取扱状況、種類、規格は予告なく変更する場合があり、商品により、予告なく購入個数制限を設ける可能性があるという。

