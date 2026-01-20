コストコに『ズートピア』巨大ぬいぐるみ登場！ 抱き心地抜群の約50cmのビッグサイズ
「コストコ」が、1月20日（火）に公式Instagramを更新。映画『ズートピア』に登場するジュディ、ニック、クロウハウザーのビッグサイズのぬいぐるみが、全国の「コストコ」倉庫店で順次販売されると紹介した。
【動画】ニック、クロウハウザーも！ もふもふ具合がハンパない『ズートピア』巨大ぬいぐるみの様子
■ブランケットも付属！
今回登場するのは、ジュディ、ニック、クロウハウザーの抱き心地抜群の約50cmのビッグサイズぬいぐるみ。
映像ではジュディ、ニック、クロウハウザーのぬいぐるみが、カートにぎゅうぎゅうに乗っている様子が映し出されており、かなりの大きさであることがうかがえる。
また後ろ姿も公開されており、しっぽまでフワフワな仕様のよう。キャラクターのイラスト入りブランケットも付属するそうで、寒さから守ってくれそうなセット内容となっている。
本商品は、全国の「コストコ」倉庫店で順次販売開始予定とのこと。入荷時期や在庫・取扱状況、種類、規格は予告なく変更する場合があり、商品により、予告なく購入個数制限を設ける可能性があるという。
引用：「Costco_Japan / コストコ ジャパン」Instagram（＠costco_japan）
