¡Ö¤³¤ó¤Ê°ïºà¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡×à¸µ¹Ã»Ò±à¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»ÒáNHKÂçÃ«ÉñÉ÷¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÈ¿¶Á¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖËè½µ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×
¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¥Ð¥¤¥È¤Ç1Æü198ÇÕ¤òÇä¤ê¾å¤²¤¿
¡¡¹Ã»Ò±à¤Î¥Ó¡¼¥ë¤ÎÇä¤ê»Ò¤È¤·¤Æ³èÌö¤·¤¿ÂçÃ«ÉñÉ÷(¤Þ¤¤¤«)¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¤ËÂ¿¤¯¤ÎÈ¿¶Á¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡½Ð±é¤¹¤ë¥é¥¸¥ªÈÖÁÈ¡Ö°Ë½¸±¡ÀÅ¤Î100Ç¯¥é¥¸¥ª¡×¤Î¹ðÃÎÅê¹Æ¤òNHK¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Î¸ø¼°X¤Ç¹Ô¤Ê¤Ã¤¿ÂçÃ«¥¢¥Ê¡£¡Öº£²ó¤Ï±Ç²èÉ¾ÏÀ²È¡¦ÍäÀîÄ¹¼£¤µ¤ó¤Î¥¤¥ó¥¿¥Ó¥å¡¼¤Ç¤¹¡ª¡Ø¤µ¤è¤Ê¤é¡¦¤µ¤è¤Ê¤é¡¦¤µ¤è¤Ê¤é¡Ù¤È3²ó·«¤êÊÖ¤¹ÍýÍ³¤âÌÀ¤é¤«¤Ë¡ª¡×¤ÈÊ¹¤¤É¤³¤í¤Ë¤Ä¤¤¤ÆÃÎ¤é¤»¡¢ÈÖÁÈ¤ÎÆâÍÆ¤òÄÖ¤Ã¤¿¼ê½ñ¤¤Î¥á¥Ã¥»¡¼¥¸¥Ü¡¼¥É¤ò»ý¤Ä¶á±Æ¤òÈäÏª¤·¤¿¡£
¡¡¥Ë¥Ã¥È»Ñ¤Ç¤Û¤Û¾Ð¤à1Ëç¤Ë¡ÖÍäÀî¤µ¤ó¤Î²òÀâÎÉ¤«¤Ã¤¿¤Ê¤¡¡×¡ÖÂçÃ«¤µ¤óÄ«¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ÇÇÒ¸«¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤ª´é¤âÀ¼¤âÈþ¤·¤¤¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ç¤Ï¸«¤¨¤Ê¤¤¤è¡Á¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤Ë¸þ¤«¤Ê¤¤¥¢¥Ê¥¦¥ó¥µ¡¼¡×¡ÖNHK¤Ë¤³¤ó¤Ê°ïºà¤¬¤¤¤ë¤È¤Ï¡×¡Ö¥é¥¸¥ª¤â¥Ë¥å¡¼¥¹¤â´èÄ¥¤Ã¤Æ¤¯¤À¤µ¤¤¡ª¡×¡ÖËè½µ½Ð¤Æ¤Û¤·¤¤¡×¤Ê¤É¤Î¥³¥á¥ó¥È¤¬´ó¤»¤é¤ì¤Æ¤¤¤¿¡£¡¡´ØÀ¾½Ð¿È¤Ç¡¢³ØÀ¸»þÂå¤Ï¹Ã»Ò±àµå¾ì¤Î¥Ó¡¼¥ëÇä¤ê¤Î¥Ð¥¤¥È¤ò¤·¤Æ¤ª¤ê¡¢ºÇ¹â1Æü198ÇÕ¤¤¤¿¤È¤¤¤¦ÂçÃ«¥¢¥Ê¤Ï2020Ç¯¤ËNHK¤ËÆþ¶É¡£Ê¡°æÊüÁ÷¶É¤ËÉëÇ¤¸å¡¢24Ç¯4·î¤«¤éÅìµþ¥¢¥Ê¥¦¥ó¥¹¼¼¤Ø¤È°ÜÆ°¡£¸½ºß¤ÏÁ°½Ð¤Î¥é¥¸¥ª¤Î¤Û¤«¡Ö¤ª¤Ï¤è¤¦ÆüËÜ¡×¤ÎÄ«5»þÂæ¤Î¥Ë¥å¡¼¥¹¤ò³Ö½µ¤ÇÃ´Åö¤·¤Æ¤¤¤ë¡£