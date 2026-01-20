¡Ö´í¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤«¤â¡×»³ÅÄ¹§Ç·à°ÕÌ£¿¼á»Ñ¤ËSNSÁûÁ³¡Ö¤¢¤Þ¤êÌµÃã¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÆÍ·â´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×
¡Ö¿ÊÆþ¶Ø»ß¡×
¡¡ÇÐÍ¥¤Î»³ÅÄ¹§Ç·(¼¯»ùÅç¸©½Ð¿È)¤¬¥¤¥ó¥¹¥¿¥°¥é¥à¤ò¹¹¿·¡£à°ÕÌ£¿¼á¤Ê»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤¿¡£
¡¡¡Ö¡ØÇÐÍ¥¤È¤Ï²¿¤«¡©¡Ù¤ÈÊ¹¤«¤ì¤Þ¤·¤¿¡£¾¯¤·´í¤Ê¤¤ÎÎ°è¤ËÆ§¤ß¹þ¤à¤³¤È¤Ë¤Ê¤ë¤«¤â¤·¤ì¤Þ¤»¤ó¡×¤È¤Ä¤Å¤ê¡¢Æ°²è¤òÅê¹Æ¡£»³ÅÄ¤Ï¼«Å¾¼Ö¤Ç¾è¤êÆþ¤ì¡Ö¼«Å¾¼Ö¿ÊÆþ¶Ø»ß¡×¤È±Ñ¸ì¤Ç½ñ¤«¤ì¤¿É¸¼±¤ÎÀè¤ËÊâ¤¤¤Æ¤¤¤¯»Ñ¤ò¸ø³«¤·¤Æ¤¤¤ë¡£
¡¡¤µ¤é¤Ë¡Ö2026Ç¯2·î2Æü¤ËÈ¯É½¤·¤Þ¤¹¡×¤È¹ðÃÎ¤·¡¢2·î2Æü¤Ë»ÏÆ°¤¹¤ë¤³¤È¤¬ÌÀ¼¨¤µ¤ì¤¿¥¢¥«¥¦¥ó¥È(@actor_project22)¤ò¾Ò²ð¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¡¡¤³¤ÎÅê¹Æ¤Ë¤Ï¡Ö´í¤Ê¤¤ÎÎ°è¤Ç¤¹¤«¤Ã¡£¤Ç¤â³Ú¤·¤ß¤Ë¤·¤Æ¤¤¤Þ¤¹¡×¡Ö¤Þ¤¿¤Þ¤¿²¿¤«¿·¤¿¤Ê¥Á¥ã¥ì¥ó¥¸¤ò¤¹¤ë¤ó¤Ç¤¹¤Í¡×¡Ö¤Ö¤ÃÈô¤ó¤ÀÈ¯É½¤òÂÔ¤Ã¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¤É¤³¤Þ¤Ç¤â¥ß¥¹¥Æ¥ê¥¢¥¹ÇÐÍ¥¡¡Âç¹¥¤¤Ç¤¹¡×¡ÖÆ§¤ß¹þ¤ó¤À!¡×¡Ö¤´Éð±¿¤ò¤ªµ§¤êÃ×¤·¤Þ¤¹¡×¡Ö¤¢¤Þ¤êÌµÃã¤·¤Æ¤Û¤·¤¯¤Ê¤¤¤è¡×¡ÖÆÍ·â(¿¯Æþ)´üÂÔ¤·¤Æ¤Þ¤¹¡×¡Ö¥ï¥¯¥ï¥¯¥É¥¥É¥¤·¤Ê¤¬¤é¤ªÂÔ¤Á¤·¤Þ¤¹¡×¤Ê¤É¤ÎÀ¼¤¬´ó¤»¤é¤ì¤¿¡£