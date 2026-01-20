上野でお酒好き必見のイベント『酒屋角打ちフェス』が2/6から開催！ 300種超の美酒や“冬グルメ”が満喫できる3日間

300種超の美酒と冬グルメが集結！上野で日本最大級『酒屋角打ちフェス』開催

上野恩賜公園で2月6日から3日間、お酒好き必見のイベント『酒屋角打ちフェス』が開催されます。

本イベントは日本最大級の酒屋の祭典で、プロが厳選した日本酒、焼酎、ワイン、クラフトビールなど300種類以上のお酒を「角打ちスタイル」で気軽に楽しめるのが最大の魅力です。

今回は過去最多となる32店舗の飲食店も集結し、お酒に合う“ほっこり冬グルメ”を提供。

さらに会場ではDJダイノジや『夏の日の1993』の日浦孝則らによるステージパフォーマンスが行われるほか、入場料500円に含まれる「無料きき酒体験」や、好みの1本に投票する「角打ち酒アワード」などの参加型企画も見逃せません。

（以下、プレスリリースより）

日本最大級！酒屋の祭典『酒屋角打ちフェス』の開催

「酒×食×エンタメ」が一度に楽しめる酒屋の祭典

「酒屋角打ちフェス（通称「カクフェス」）は、歴史ある酒屋が集まり、「角打ち（かくうち）」スタイルでお酒を楽しむことができるイベントです。

お酒のプロが厳選したお酒は、300種類以上。

お酒と相性抜群の料理などバラエティ豊かな食事が楽しめるほか、特設ステージではアーティストがパフォーマンスを披露して会場を盛り上げます。

さらに、お酒の特徴を気軽に学べる「利き酒体験」や酒屋が厳選したお酒に投票して受賞を決める「角打ち酒アワード」も。

開放感のある空間で、自由に飲み歩きをお楽しみください。

※前回の様子（美味しいお酒で乾杯！） ※前回の様子（海外のお客様も多く来場！）

■日程

2026年2月6日（金）〜8日（日）※雨天決行・荒天中止

6日（金）11：00〜19：00

7日（土）10：00〜19：00

8日（日）10：00〜19：00

※最終入場は終了の30分前



■会場

上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）



■最寄駅

JR「上野駅」公園口すぐ

東京メトロ「上野駅」、京成本線「京成上野駅」より徒歩5分



■入場料

500円（きき酒体験付き）

※20歳未満は入場無料、当日の再入場可



■会場構成

【酒】酒屋角打ちブース／利き酒コーナー／東京地酒コンシェルジュ／角打ち酒アワード

【食】フードコート

【エンタメ】アーティストステージなど



■店舗数

酒販店：25店舗

（都内19店、都外6店：北海道、福島、栃木、富山、石川、長野）

飲食店：32店舗（テントブース24店、キッチンカー8店）

その他：PRブース3店舗



■主催

東京小売酒販組合、東京酒販協同組合連合会、TOKYO酒屋魂実行委員会



■後援

東京国税局、台東区



■協力

上野酒類業懇話会、浅草酒販連合会、浅草酒販協同組合、東京小売酒販組合青年会



■公式HP

https://kakufes.com/

※2026年1月時点の情報です。

最新の情報は「酒屋角打ちフェス」の公式ホームページをご確認ください。



■公式SNS

X（旧Twitter）

Instagram

☆おすすめポイント☆

酒屋厳選のお酒が300種類以上

都内の酒屋を中心に25店舗出店。日本酒や焼酎、ワイン、クラフトビールなどを杯売りで販売するほか、一部店舗では物品販売も。

酒屋自慢のお酒を心ゆくまでお楽しみください。

無料の利き酒体験

20歳以上の入場者全員が無料で参加できる利き酒コーナーを設置。

純米酒と本醸造酒の違いを気軽に体験できます。お酒の奥深さをご体験ください！

東京地酒コンシェルジュ

東京各地で日本酒を醸す蔵元による“お酒のマッチングサービス”です。

東京地酒の魅力を紹介するほか、来場者の好みに合うお酒を提案します。

ぜひ「お酒との新しい出会い」をお楽しみください。