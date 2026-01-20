上野でお酒好き必見のイベント『酒屋角打ちフェス』が2/6から開催！ 300種超の美酒や“冬グルメ”が満喫できる3日間

写真拡大 (全10枚)

　300種超の美酒と冬グルメが集結！上野で日本最大級『酒屋角打ちフェス』開催

　上野恩賜公園で2月6日から3日間、お酒好き必見のイベント『酒屋角打ちフェス』が開催されます。
　本イベントは日本最大級の酒屋の祭典で、プロが厳選した日本酒、焼酎、ワイン、クラフトビールなど300種類以上のお酒を「角打ちスタイル」で気軽に楽しめるのが最大の魅力です。

　今回は過去最多となる32店舗の飲食店も集結し、お酒に合う“ほっこり冬グルメ”を提供。
　さらに会場ではDJダイノジや『夏の日の1993』の日浦孝則らによるステージパフォーマンスが行われるほか、入場料500円に含まれる「無料きき酒体験」や、好みの1本に投票する「角打ち酒アワード」などの参加型企画も見逃せません。

（以下、プレスリリースより）

　日本最大級！酒屋の祭典『酒屋角打ちフェス』の開催
　「酒×食×エンタメ」が一度に楽しめる酒屋の祭典

　「酒屋角打ちフェス（通称「カクフェス」）は、歴史ある酒屋が集まり、「角打ち（かくうち）」スタイルでお酒を楽しむことができるイベントです。
　お酒のプロが厳選したお酒は、300種類以上。
　お酒と相性抜群の料理などバラエティ豊かな食事が楽しめるほか、特設ステージではアーティストがパフォーマンスを披露して会場を盛り上げます。
　さらに、お酒の特徴を気軽に学べる「利き酒体験」や酒屋が厳選したお酒に投票して受賞を決める「角打ち酒アワード」も。
　開放感のある空間で、自由に飲み歩きをお楽しみください。

※前回の様子（美味しいお酒で乾杯！）
※前回の様子（海外のお客様も多く来場！）

■日程
　2026年2月6日（金）〜8日（日）※雨天決行・荒天中止
　6日（金）11：00〜19：00
　7日（土）10：00〜19：00
　8日（日）10：00〜19：00
※最終入場は終了の30分前

■会場
　上野恩賜公園・竹の台広場（噴水広場）

■最寄駅
　JR「上野駅」公園口すぐ
　東京メトロ「上野駅」、京成本線「京成上野駅」より徒歩5分

■入場料
　500円（きき酒体験付き）
※20歳未満は入場無料、当日の再入場可

■会場構成
　【酒】酒屋角打ちブース／利き酒コーナー／東京地酒コンシェルジュ／角打ち酒アワード
　【食】フードコート
　【エンタメ】アーティストステージなど

■店舗数
　酒販店：25店舗
（都内19店、都外6店：北海道、福島、栃木、富山、石川、長野）
　飲食店：32店舗（テントブース24店、キッチンカー8店）
　その他：PRブース3店舗

■主催
　東京小売酒販組合、東京酒販協同組合連合会、TOKYO酒屋魂実行委員会

■後援
　東京国税局、台東区

■協力
　上野酒類業懇話会、浅草酒販連合会、浅草酒販協同組合、東京小売酒販組合青年会

■公式HP
　https://kakufes.com/
※2026年1月時点の情報です。
　最新の情報は「酒屋角打ちフェス」の公式ホームページをご確認ください。


■公式SNS
　X（旧Twitter）
　Instagram

☆おすすめポイント☆

　酒屋厳選のお酒が300種類以上　
　都内の酒屋を中心に25店舗出店。日本酒や焼酎、ワイン、クラフトビールなどを杯売りで販売するほか、一部店舗では物品販売も。
　酒屋自慢のお酒を心ゆくまでお楽しみください。

　無料の利き酒体験
　20歳以上の入場者全員が無料で参加できる利き酒コーナーを設置。
　純米酒と本醸造酒の違いを気軽に体験できます。お酒の奥深さをご体験ください！

　東京地酒コンシェルジュ　
　東京各地で日本酒を醸す蔵元による“お酒のマッチングサービス”です。
　東京地酒の魅力を紹介するほか、来場者の好みに合うお酒を提案します。
　ぜひ「お酒との新しい出会い」をお楽しみください。

※酒コンシェルジュは、1回300円でご利用いただけます。

　角打ち酒アワード　
　酒屋が自信を持って選び抜いたお酒を味わい、最も心を惹かれた一本に投票する参加型のアワードです。
　〈投票期間〉2026年2月6日(金)11:00〜2月7日(土）19:00
　〈表彰日程〉2026年2月8日(日)10:00

　心も体も温まる冬グルメが大集結　
　過去最多の32店舗の飲食店が集結！「ほっこり冬グルメ」をテーマに心も体も温まる冬の旬の食材を活かした料理を集めました。
　おいしいお酒と一緒に冬グルメをご堪能ください。

classの元メンバー日浦孝則

　会場を盛り上げるステージパフォーマンス
　アーティストによるステージパフォーマンスをお楽しみいただけます。
　特別ゲストとして「唯一無二のスタイルでDJエンタメを世界にばら撒くDJダイノジのほか、代表曲（夏の日の1993）でおなじみclassの元メンバー日浦孝則」が出演します。

前売り券のご案内

　混雑が気になる方には前売券の購入がおすすめです

　2種類の前売券を販売中です。
（1）ファストパス
　事前決済により当日並ばずに入場いただけます。
（2）有料席
　席の確保に気を使わずゆったりとイベントをお楽しみいただけます。※2時間制、入場料、ワンドリンクが含まれます。

　前売券のご購入はPassMarket（パスマーケット）
　詳細はこちら