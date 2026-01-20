¥«¥Ö¥¹¡¦ÎëÌÚÀ¿Ìé¡¡¹¹¤Ê¤ë¿Ê²½¤Ø²Æì¼«¼ç¥È¥ì¤Î¥Æ¡¼¥Þ¤Ï¡ÖËÜÍè¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤ÊÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¡×
¡¡²Æì¤Ç¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î¥«¥Ö¥¹¤ÎÎëÌÚÀ¿Ìé³°Ìî¼ê¡Ê31¡Ë¤¬20Æü¤Þ¤Ç¤Ë¼«¼ç¥È¥ìÃæ¤Î²Æì¤Ç¼èºà¤Ë±þ¤¸¤¿¡£
¡¡¥á¥¸¥ã¡¼4Ç¯ÌÜ¤Îºòµ¨¤ÏÆüËÜÁª¼ê¤Î±¦ÂÇ¼Ô½é¤È¤Ê¤ë30ËÜÎÝÂÇ¡õ100ÂÇÅÀÄ¶¤¨¤Î¼«¸ÊºÇÂ¿¤Î32ËÜÎÝÂÇ¡¢103ÂÇÅÀ¤ò¥Þ¡¼¥¯¡£¤³¤Î¥ª¥Õ¤Î¼«¼ç¥È¥ì¤ÏÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤¹¤ë¤³¤È¤â¥Æ¡¼¥Þ¤Î°ì¤Ä¤Ç¡¢¡ÖÈþ¤·¤¯¡¢¤Ê¤ë¤Ù¤¯¼«Á³¤ÊÆ°¤¤¬¤Ç¤¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢ÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò¿´³Ý¤±¤Æ¤¤¤ë¡£¥Ð¥Ã¥Æ¥£¥ó¥°¤Ê¤É¤Îµ»½ÑÎý½¬¤âÂçÀÚ¤À¤¬¡¢ËÜÍè¤ÎÆ°¤¤¬½Ð¤»¤ë¤è¤¦¤Ê¡¢ÂÎ¤Î»È¤¤Êý¤ò°Õ¼±¤·¤Æ¡¢¼«Ê¬¤ÎÂÎ¤òÍý²ò¤·¡¢ÎÉ¤¤ÊýË¡¤ò¸«¤Ä¤±¤Ê¤¬¤éÂÎ¤Å¤¯¤ê¤ò´ðËÜ¤Ë¥È¥ì¡¼¥Ë¥ó¥°¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¡£5Ç¯ÌÜ·ÀÌóºÇ½ªÇ¯¤Îº£µ¨¤Ø¸þ¤±¡Öºòµ¨¡¢½é¤á¤Æ¥±¥¬¤Ê¤¯¥·¡¼¥º¥ó¤ò²á¤´¤»¤¿¤Î¤Ç¡¢º£µ¨¤â¥±¥¬¤Ê¤¯1Ç¯´Ö¥×¥ì¡¼¤¹¤ë¤³¤È¤È¡¢¥Ý¥¹¥È¥·¡¼¥º¥ó¤Ç¤Ï¡ÊÃÏ¶è¥·¥ê¡¼¥º¤Ç¥Ö¥ë¥ï¡¼¥º¤ËÇÔ¤ì¡Ë²ù¤·¤¤»×¤¤¤ò¤·¤¿¤Î¤Ç¥ï¡¼¥ë¥É¥Á¥ã¥ó¥Ô¥ª¥ó¤òÌÜ»Ø¤·¤Æ¤¤¤¤¿¤¤¡×¤È°Õµ¤¹þ¤ß¤ò¸ì¤Ã¤¿¡£
¡¡¤³¤Î¥ª¥Õ¤Ï¥«¥Ö¥¹¤«¤éFA¤Î³°Ìî¼ê¥¿¥Ã¥«¡¼¤¬¥É¥¸¥ã¡¼¥¹¤Ë°ÜÀÒ¤·¤¿°ìÊý¡¢¥ì¥Ã¥É¥½¥Ã¥¯¥¹¤«¤éFA¤ÎÄÌ»»209ËÜÎÝÂÇ¤Î»°ÎÝ¼ê¥Ö¥ì¥°¥Þ¥ó¤¬¥«¥Ö¥¹¤Ë²ÃÆþ¤·¤¿¡£µåÃÄ¤È¤·¤Æ10Ç¯¤Ö¤ê¡¢¼«¿È¤È¤·¤Æ¤Ï½é¤ÎÀ¤³¦°ì¤Ø¡Ö¿·²ÃÆþ¤ÎÁª¼ê¤Ï¡¢¥ê¡¼¥À¡¼¥·¥Ã¥×¤Î¤¢¤ëÁª¼ê¤âÂ¿¤¤¤È¤¤¤¤Æ¤¤¤ë¤Î¤Ç¡¢¥Á¡¼¥à¤¬Àª¤¤¤Å¤¯¤È´üÂÔ¤·¤Æ¤¤¤ë¡×¤ÈÎÏ¶¯¤¤¡£Â¼¾å¡¢¥Ö¥ë¡¼¥¸¥§¥¤¥º¤Î²¬ËÜ¤ÈÆüËÜ¿ÍÌî¼ê¤Î¸åÇÚ¤âÁý¤¨¡Ö´èÄ¥¤Ã¤Æ¤Û¤·¤¤¡£¼«Ê¬¤Ï¼ã¤¤Áª¼ê¤¿¤Á¤¬MLB¤ËÍè¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤ä¤ê¤ä¤¹¤¯¤Ê¤ë¤è¤¦¤Ë¡¢¤È¤¤¤¦°Õ¼±¤â¤·¤Ê¤¬¤é¥×¥ì¡¼¤ò¤·¤Æ¤¤¤¿¡£º£¸å¤Î¼ã¤¤Áª¼ê¤ÎÆ»¶Ú¤Ë¤Ê¤Ã¤Æ¤¯¤ì¤¿¤é¤¤¤¤¤È»×¤¦¡×¤È´ê¤Ã¤¿¡£
¡¡²Æì¤Ç¤Ï¹Åç»þÂå¤«¤é·ÀÌó¤¹¤ë¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Î¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤Î¥×¥í¥â¡¼¥·¥ç¥ó»£±Æ¤â¹Ô¤Ã¤¿¡£¡Ö1ÈÖ¤Ï¡ÈÍú¤´¶¡É¤òÂç»ö¤Ë¤·¤Æ¤¤¤ë¡£¹ç¤ï¤Ê¤¤¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤À¤ÈÂ¤È·ö²Þ¤·¤Æ¤·¤Þ¤¦¡£¤É¤ì¤À¤±Â¤È°ìÂÎ²½¤·¤Æ¤¯¤ì¤ë¤«¤¬Âç»ö¡×¡£¹Åç»þÂå¤Ïµå¾ì¤Ë¤è¤Ã¤Æ¥¹¥Ñ¥¤¥¯¤òÍú¤ÂØ¤¨¤ë¤³¤È¤â¤¢¤Ã¤¿¤¬¡¢¥°¥é¥¦¥ó¥É¤Î¸Ç¤µ¤¬°ìÄê¤Î¥á¥¸¥ã¡¼¤Ç¤ÏÇ¯´Ö¤òÄÌ¤·¤Æ¥¢¥·¥Ã¥¯¥¹¼Ò¤Î¡ÖGOLDSTAGE¡¡I¡ÝPRO¡¡FANG¡×¤òÃæ¿´¤ËÍú¤¤¤Æ¤¤¤ë¤³¤È¤òÌÀ¤«¤·¤¿¡£