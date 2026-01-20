大西流星（なにわ男子）と原嘉孝（ｔｉｍｅｌｅｓｚ）がＷ主演する「東海テレビ×ＷＯＷＯＷ 共同製作連続ドラマ 横浜ネイバーズ Ｓｅａｓｏｎ１」第２話が１７日、放送され、ゲストで登場した３３歳女優が「似てると思ったら本人だった」「すっごく綺麗になって」などとＳＮＳ上で話題を集めた。

大手保険会社に勤務する夫（鳥羽潤）の不倫を疑い、調査を依頼した人妻役で出演した宮内ひとみ。実は１０代の頃、人気アイドルグループのメンバーで、若くして引退したという設定だった。

「桜庭ななみ」として活躍した宮内は、２０２４年１１月に事務所から独立。その後は本名の「宮内ひとみ」で活動している。

ネット上には「依頼者の奥さん、ずっと桜庭ななみちゃんに似てるなーと思って調べたら本人だった」「めちゃくちゃ桜庭ななみさんに似てるなと思ってたら同一人物でびっくり」「宮内ひとみって誰だよ、桜庭ななみみたいだな、と思ったら改名したのね」「桜庭ななみさんて今宮内ひとみさんなのね！」「宮内ひとみって桜庭ななみか！」「改名されてたのね」「桜庭ななみに激似の女優さんが居るんだね〜と思ったら」「綺麗に大人の顔になったなぁ…」「宮内ひとみさんにお名前が変わったそうな」「すっごく綺麗になってるなー」など多くの声が寄せられている。