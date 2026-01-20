元女子プロレスラーでタレントの北斗晶（58）が20日、TOKYO MX「5時に夢中！」（月〜金曜後5・00）に生出演し、映画鑑賞時のピンチを打ち明けた。

番組では、トイレにまつわる苦い経験談についての記事を紹介。北斗もトイレが心配なタイプだという。

「私は旅行とか大好きで、旅行行くじゃない？そこに行って何見るか、何食べる？とかみんな計画するけど、私が一番肝心なのは、行った場所のどこにトイレがあるか。これ。あちこち行くから、トイレがなかったら困るじゃない？」

最近困ったのは、映画を見た時だという。「凄くがーっと入り込めばアレだったんだけど。『国宝』はトイレ行きたくなかったんだけど、3時間でも」。「国宝」は3時間を超える長編映画だが、世界観に入り込んだのもあってか、催さなかったという。

ところが、「この前『アバター』に行った時に私、行きたくて行きたくて。でも我慢して」と困り顔を浮かべた。「アバター」の最新作も、3時間を超える超大作。しかも水が登場するシーンが多く、トイレを思い出してしまったという。「水を飛んだりして、水が出てくるのよ。あ〜っと思って見てたよ」と苦笑いしていた。