火を使わないので安心。胡蝶蘭の美しさと香りが楽しめるLEDキャンドル発売
ブルーミングビレッジの「Nama Candle」は2月19日から順次、胡蝶蘭の花弁を使用した「胡蝶蘭LEDアロマキャンドル(専用アロマストーン・精油付き)」を発売する。
胡蝶蘭LEDキャンドル ボックス入り
同商品は、提携農家から回収した胡蝶蘭の花びらをドライ加工し、職人が15〜18輪の花びらを一点ずつ手作業で配置したLEDアロマキャンドル。
LED仕様のため火災の心配がなく、高齢者施設や仏壇まわりでも安心して利用できる。香りの鮮度も特徴のひとつで、付属のアロマストーンにオリジナルブレンド精油を垂らす設計を採用した。熱を加えないため、ひのきやサンダルウッドといった精油本来の新鮮な香りを損なうことなく楽しめる。
仏壇のほか、玄関まわりにも安心して使用できる
職人による手作業のため、量産品では表現できない立体感と存在感が、ギフトとしての特別感も高める。また、市場に出にくい花を再活用することで、廃棄ロスの削減にも貢献する。
価格は2万9,800円(リモコン、電池付き)。
胡蝶蘭LEDキャンドル ボックス入り
同商品は、提携農家から回収した胡蝶蘭の花びらをドライ加工し、職人が15〜18輪の花びらを一点ずつ手作業で配置したLEDアロマキャンドル。
LED仕様のため火災の心配がなく、高齢者施設や仏壇まわりでも安心して利用できる。香りの鮮度も特徴のひとつで、付属のアロマストーンにオリジナルブレンド精油を垂らす設計を採用した。熱を加えないため、ひのきやサンダルウッドといった精油本来の新鮮な香りを損なうことなく楽しめる。
仏壇のほか、玄関まわりにも安心して使用できる
職人による手作業のため、量産品では表現できない立体感と存在感が、ギフトとしての特別感も高める。また、市場に出にくい花を再活用することで、廃棄ロスの削減にも貢献する。
価格は2万9,800円(リモコン、電池付き)。